Il faudra bientôt appeler avant d'aller aux urgences de l'hôpital de Gray la nuit

Plus question de foncer aux urgences de l'hôpital de Gray la nuit. A partir du mercredi 1er mars prochain, les patients devront obligatoirement appeler le 15 ou le 3966. Au bout du fil, un médecin donnera son feu vert ou non en fonction de la gravité pour l'accès au service.

Cette régulation suit la ligne édictée, fin juin 2022, par le ministre de la Santé François Braun, à l'époque président de Samu-Urgences de France, dans le rapport de sa "mission flash". Les 41 mesures proposées avaient été entièrement adoptées par la première ministre Elisabeth Borne. Un système de filtrage via le 15 avait alors été préconisé pour pallier la pénurie de soignants pendant les vacances d'été.

Un service dégradé à cause de la pénurie

A Gray, il manque quatre médecins urgentistes sur dix pour faire fonctionner correctement le service. A partir du 1er mars, un seul médecin assurera les consultations aux urgences et les sorties du SMUR de 19h à 7h30. Si l'unique médecin urgentiste est en déplacement avec le SMUR, il faudra aller ailleurs. "S'il y a une nécessité de prise en charge pendant ces horaires de permanence de soin, [les patients] devront être adressés sur les sites périphériques pour être pris en charge", explique Dr Stéphane Litzler, médecin urgentiste et chef des urgences du groupement hospitalier de la Haute-Saône (GH70).

Les patients seront redirigés vers les urgences de Vesoul (où il manque vingt médecins urgentistes sur trente), Dijon, Besançon ou Dole - toutes à plus de 45 minutes de route de Gray. Les régulateurs pourront aussi leur donner des conseils pour patienter avant d'aller voir leur médecin traitant si ce n'est pas une urgence. "Le service qui va être rendu à la population n'est pas moindre", assure Christophe Laurençot, maire de Gray et membre du conseil de surveillance du GH70. "Il sera aussi bien, voire de meilleure qualité parce qu'il y aura une orientation, donc les gens seront pris en charge et bien pris en charge."

Moins de patients la nuit

Pour justifier cette décision, la direction du GH70 s'appuie également sur les statistiques de fréquentation des urgences de Gray. Le SMUR ne sort qu'une nuit sur trois en moyenne. Sur une vingtaine de passages aux urgences en 24 heures, seulement un quart ont lieu la nuit. "On tient compte aussi de l'activité de nuit qui est très modérée avec des priorités sur les sorties SMUR et un accueil de nuit pour les autres patients après avoir appelé quand-même la régulation pour être sûr que le médecin est bien présent", souligne Alexandrine Kientzy-Laluc, directrice du GH70.

Pendant les sorties du SMUR qui peuvent durer deux à trois heures, des infirmières et des aides-soignantes pourront également pratiquer les premiers soins en cas d'urgence vitale en attendant le retour du médecin urgentiste.

Infos pratiques

A compter du 1er mars 2023, voici comment procéder si vous avez besoin de recourir à des soins urgents sur le secteur de Gray entre 19h et 7h30.

Avant de vous rendre aux urgences, contacter le 15 ou le 3966.

Votre état de santé ne nécessite pas une prise en charge en service d’urgence : vous serez réorienté vers la médecine de ville.

Votre état de santé nécessite une prise en charge en service d’urgence :

Si le médecin urgentiste de Gray est présent dans les locaux : le 15 ou le 3966 vous invitera à vous rendre sur place.

Si le médecin urgentiste de Gray est absent (car en sortie SMUR ou en transfert médicalisé) : vous serez orienté vers un autre service d’accueil des urgences ou serez invité à patienter si votre état de santé le permet o Si le médecin le décide, une équipe SMUR vous sera dépêchée.

Si vous vous présentez spontanément aux urgences de Gray : vous devrez contacter le CRRA15 à l’aide du téléphone présent devant l’entrée.

Votre état de santé ne nécessite pas une prise en charge en service d’urgence : vous serez réorienté vers la médecine de ville.

Votre état de santé nécessite une prise en charge en service d’urgence :

Si le médecin urgentiste de Gray est présent dans les locaux : vous serez pris en charge par l’équipe médicale et paramédicale de l’hôpital.

Si le médecin urgentiste est absent : le CRRA15 organisera votre transfert vers un autre service d’urgence ou déclenchera un SMUR en cas de critères de gravité. L’équipe paramédicale vous prodiguera les premiers soins en attentant l’arrivée du renfort médical, conformément aux protocoles établis avec le CRRA15.