"Il faudra encore dix ans pour avoir assez de médecins", estime Vincent Bounes, le patron du SAMU 31

Comment va l'hôpital public aujourd'hui ? Le pire était annoncé avant l'été, avec par endroits des fermetures de services d'urgences, faute de personnel. Mais dans un entretien au Quotidien du Médecin, le ministre de la Santé François Braun juge que "la catastrophe annoncée ne s’est pas produite", de quoi faire bondir les soignants, qui estiment avoir connu leur pire été. Ce jeudi, certains se sont retrouvés devant l'hôpital Purpan de Toulouse, à l'appel de la CGT et Sud. La CGT appelle d'ailleurs à une journée de grève le 22 septembre. Vincent Bounes, le directeur du SAMU de Haute-Garonne est notre invité ce vendredi matin.

Vous êtes d'accord avec les propos du ministre de la Santé, François Braun ?

Vincent Bounes : Alors on va dire oui et non, évidemment. Oui, parce qu'effectivement, on a passé l'été, heureusement, je pense, sans trop de casse et de perte de chance pour les patients. Et non parce qu'effectivement les causes systémiques, on va dire, qui font que l'hôpital est dans cette situation là n'ont pas été réglées. En particulier le manque de soignants. Il faudra des années avant d'arriver à un niveau de soignants qui soient entre guillemets correctes.

Mais comment vous expliquez qu'on a passé l'été... Un soignant sur France Bleu Occitanie qu'on a entendu nous a dit que c'est parce qu'on annule des examens. C'est vrai ça ? Donc on prive les gens de soins ?

En fait, on va dire que ça a été un certain nombre d'actions, toutes coordonnées, pour essayer de passer. La déprogrammation, c'en est une. Et évidemment, il y a des examens qu'on ne reporte jamais, en particulier la cancérologie. La grosse solidarité des soignants a joué. Et puis, un certain nombre de petites actions mises en place qui ont permis, on va dire, de passer l'été avec moins de bosses que prévu. Mais encore une fois, on est dans une situation qui est quand même un petit peu délicate.

Par exemple, vous dites on manque de personnel. Au Samu, vous l'avez chiffré ? Et plus largement à l'hôpital public à Toulouse ?

Alors c'est difficile à dire exactement. Au Samu, c'est un service qui est assez attractif et donc on en est effectivement à l'effectif. Maintenant, si vous voulez dans tout l'hôpital, le retentissement de manque de soignants dans un service va entraîner une fermeture de lits qui va entraîner donc un engorgement des urgences. C'est tout un système qui est très très imbriqué. Globalement, il manque probablement plusieurs milliers d'infirmières, plusieurs centaines de médecins sur le bassin, on va dire de l'Occitanie.

Plusieurs milliers ?

D'infirmières. Oui, probablement, on va dire oui, c'est de cet ordre. La démographie des soignants est un petit peu compliquée. Je pense que les médecins sont probablement ceux qui manquent le plus et on vient d'augmenter le numerus clausus. Mais la démographie va baisser encore pendant cinq ans. Quant aux soignants, oui. Si je parle avec mes collègues, directeur de clinique par exemple, sur des établissements, il manque plusieurs dizaines d'infirmières bien sûr.

Mais comment on fait pour les attirer, ces soignants ?

En fait, on vient d'ouvrir massivement les places. Il faut savoir que toutes ces places sont soumises à quotas. C'est l'Etat qui détermine les quotas, en particulier les quotas d'infirmiers. En Occitanie, on s'est battu pour avoir une augmentation des quotas et on a augmenté les places de 1.500 infirmiers par an depuis deux ans. Mais il faut un temps important pour former ces professionnels de santé et donc les infirmiers sortiront que l'an prochain. Et quand aux médecins, on estime qu'on récupérera une démographie médicale normale à peu près en 2035, ce qui est assez éloigné. Tout simplement parce qu'il faut dix ans pour former un médecin.

En attendant, du coup, j'imagine que des gens ne sont pas soignés correctement. C'est quand même difficilement entendable aujourd'hui dans notre pays…

Alors effectivement, ça s'appelle le renoncement aux soins. Et on estime qu'entre dix et seize des patients renoncent entre guillemets à aller voir un professionnel de santé parce que c'est compliqué pour elle et pour eux. C'est un chiffre qui est effectivement élevé. Il ne faut pas se leurrer, qui risquent de rester élevé quelques années, avant de diminuer. Alors après, vous savez qu'au niveau de la région, on a lancé un certain nombre d'actions. En particulier, on ouvre des centres de santé. On a commencé cet été. On va en ouvrir un par mois, dans les prochains mois qui viennent, justement pour essayer de pallier à ces préoccupations concernant la santé en Occitanie.

Vincent Bounes, vous êtes le directeur du Samu, mais vous êtes aussi le vice président de la région Occitanie en charge de la santé à la région. Elle a aussi salarié des médecins cet été, en Ariège notamment. Est ce que vous pouvez nous faire un premier bilan ?

Ecoutez, c'est très positif. Si vous parlez de l'Ariège, moi j'ai rencontré des patients. Il faut savoir que le dernier médecin était parti au mois de décembre et donc c'est des patients qui nous attendent évidemment à bras ouverts. Ce centre, il marche très bien. Il y a trois jeunes médecins qui sont installés. Il y en a un qui est ouvert dans le Lot également. Et puis là on en ouvre un dans les Pyrénées-Orientales, dans la Haute-Garonne. On essaie d'en ouvrir un petit peu partout. On est bien conscient que ce n'est pas suffisant. La démographie médicale, encore une fois, va être entre guillemets avalée vers le moins bien pendant quelques années. Mais je crois qu'il y a une vraie prise de conscience, en tout cas de tous les acteurs de terrain. Ça, c'est bien. L'Agence régionale de santé nous aide énormément aussi et je crois qu'il faut pas non plus toujours leur taper dessus. Les professionnels libéraux sont très aidants. Il faut dire quand même qu'il y a une grosse solidarité dans ce milieu de la santé et que tout le monde a bien compris qu'il fallait aller dans le même sens.

Est ce que vous avez vu une surmortalité liée à la canicule cet été ? On en a beaucoup parlé en 2003, peu cet été. En 2003, on avait parlé de 15.000 décès en plus, liés à la chaleur.

Alors on va dire, c'est difficile en tout cas d'estimer la surmortalité liée à la canicule. C'est vraiment compliqué. Je ne pense pas qu'on soit au même niveau que 2003, clairement. Je n'ai pas vu les mêmes patients, ça, c'est vrai. Je crois qu'il y a des messages qui sont passés quand même. Il y a des vrais messages de prévention qui sont passés et je pense que les gens ont fait beaucoup plus attention. Il y a aussi eu effectivement un vrai effort porté sur les personnes âgées et fragiles. Je pense vraiment pas qu'on soit dans le même cas de figure.