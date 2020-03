Coronavirus : "Il faudra prolonger le confinement" selon le Pr Reynes, infectiologue du CHU de Montpellier

137 cas officiels de Covid-19 sont recensés dans l'Hérault ce jeudi matin. Et en France, la moitié des personnes en réanimation ont désormais moins de 60 ans. On a de nouveau fait le point sur l'épidémie de Covid-19 avec le Pr Jacques Reynes. Il était notre invité en direct ce jeudi.

L'épidémie de Covid-19 continue de progresser en France. Pour le moment, l'Occitanie ne fait pas partie des régions les plus touchées de France, mais l'Hérault reste le département occitan où le nombre de cas est le plus important. Selon les chiffres diffusés mercredi soir par l'ARS, l'Agence régionale de santé, l'Hérault compte désormais 137 cas, la Haute-Garonne 57, l'Aude 42 et le Gard 39.

Ce mercredi soir aussi, le Pr Jean-François Delfraissy, président du comité d'éthique et du comité scientifique qui conseille les autorités pendant cette épidémie, a estimé qu'il faudra très vraisemblablement étendre à un mois la période de confinement.

Un avis que partage le Pr Jacques Reynes, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Montpellier, avec qui on a donc fait un nouveau point de situation ce jeudi matin.