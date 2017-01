Il faudrait deux fois plus de donneurs de sang en PACA

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur manque de sang. Ce n'est pas nouveau, mais elle recherche en ce début d'année de nouveaux donneurs.

Pourquoi ne pas donner votre sang en 2017 ? C'est l'idée que vous souffle l'Établissement français du sang qui stationne ses bus dans le centre-ville d'Avignon en ce début janvier. Elle espère la mobilisation de 100 donneurs sur deux jours.

Seuls 4% des Français en âge de donner donnent leur sang

Mais dans le bus installé cours Kennedy lundi, surtout des habitués, pas de nouvelles têtes enclines à supporter la piqûre. Ces donneurs donnent deux à trois fois par an en moyenne, comme Malik :"Je donne mon sang depuis cinq - six ans, je suis en bonne santé, donc je donne".

Thomas n'en est pas non plus à son premier don : "C'est une façon assez facile et peu coûteuse en temps d'agir", explique-t-il.

"On est à 600 poches semaines, il faudrait qu'on soit à 1.200" - Fabienne Morizo, EFS

"On est à 600 poches semaines, il faudrait qu'on soit à 1.200" , précise Fabienne Morizot, de l'EFS Alpes-Méditerannée. Des poches indispensables pour soigner les victimes d'hémorragie ou de leucémie.

Et beaucoup de clichés collent au don. Il faut venir à jeun ? Non, c'est faux. En revanche il faut "se sentir en bonne santé" et peser plus de 50 kg.

L'Établissement français du sang organise une nouvelle collecte en centre-ville d'Avignon, ce mardi après--midi place de l'Horloge à Avignon de 14h30 à 19h.