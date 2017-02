"Il faut accepter que chaque village n'ait plus son médecin", plaide un syndicat de jeunes généralistes limousins

Pour lutter contre les déserts médicaux, la solution, c'est le regroupement des médecins, pour respecter leurs souhaits de vie, selon Sylvain Jumeau, président du syndicat des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants en Limousin. Il était l'invité de France Bleu Limousin ce mercredi matin.

Comment inciter les jeunes médecins à s'installer en milieu rural ? La question se pose dans notre région, où nombre de généralistes approchent de l'âge de la retraite. Le Dr Sylvain Jumeau président le SGIREL, le Syndicat des Généralistes Jeunes Installés et Remplaçants en Limousin. Il était à 8h20 ce mercredi l'invité de France Bleu Limousin pour nous donner ses solutions.

"Les jeunes médecins ne veulent plus être disponibles en permanence

Déjà, inciter est le bon terme, pour Sylvain Jumeau, "parce que je pense que les mesures incitatives sont à privilégier par rapport aux mesures coercitives". Selon lui, on n'obligera pas les jeunes médecins à vivre comme leurs prédécesseurs et à "être disponibles 24h/24", et d'ailleurs, "la société a changé et la manière de pratiquer la médecine aussi".

"L'activité de groupe est à privilégier

Alors ce qu'il faut privilégier, "c'est l'activité à plusieurs. Et il faut donc accepter que chaque village n'ait plus son médecin". Ce n'est pas forcément simple à accepter pour les habitants mais d'après Sylvain Jumeau, "ça ne va pas à l'encontre de la qualité. Si vous réunissez plusieurs médecins dans un point central au milieu de plusieurs villages, vous leur permettez de vivre comme ils le souhaitent. Et les patients ont pris déjà un peu l'habitude de voir un autre médecin, en cas d'urgence ou d'absence, dans le cadre de la permanence des soins".

Réécoutez et podcastez l'invité de 8h20 sur le site francebleu.fr et l'application mobile .