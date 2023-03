"Il faut avoir de l'empathie et de la bienveillance ! " : Catherine est aide à domicile depuis 2 ans en Alsace

Ce vendredi 17 mars, c'est la première journée nationale des aides à domicile. L'occasion d'aller à la rencontre d'une d'entre elles dans le Haut-Rhin. Catherine Budinger exerce ce travail depuis deux ans au sein du réseau Amaelles, une structure d'aide à la personne.

De l'empathie et l'envie d'aider les autres

Ce métier d'aide à domicile est vite devenu une passion pour Catherine : "Il y a beaucoup à donner et beaucoup à recevoir des personnes. Ce n'est pas un métier comme les autres. Le maintien à domicile c'est l'avenir, car dans les hôpitaux il n'y a plus de place, ni dans les EHPAD."

Catherine Budinger travaille depuis deux ans comme aide à domicile dans le Haut-Rhin © Radio France - Guillaume Chhum

Catherine est très attendue chez les personnes. Elle passe pour le lever, la toilette, le petit-déjeuner. Elle vient papoter aussi, même si son temps est compté. Ce sont des longues journées qui commencent à 7h30 et qui se finissent vers 19h, avec des pauses bien-sûr entre les visites. "Oui les journées sont longues, mais quand on aime, on ne compte pas," ajoute Catherine Budinger.

A la recherche de 90 candidats dans le Haut-Rhin

Les aides à domicile sont très recherchées dans le Haut-Rhin. Le réseau Amaelles propose 90 postes . Les conditions de travail se sont améliorées, il y a eu aussi +13% d'augmentation de salaire chez Amaelles.

L'association offre aussi la possibilité d'avoir une voiture de fonction pour celles qui sont en poste dans la vallée de Thann. Onze aides à domicile en bénéficient. Les soins à domicile sont de plus en plus demandés dans le département.