"Il faut dédramatiser, on peut s'en sortir" : une Mosellane touchée par un cancer du sein témoigne

Suite au Plan Cancer annoncé ce jeudi par le Président de la République, France Bleu Lorraine a recueilli le témoignage rare et courageux d'une Mosellane, touchée récemment par un cancer du sein. Elle souhaite notamment témoigner pour inciter au dépistage et dédramatiser la maladie.

Ramener de 150 à 100.000 le nombre de morts d'un cancer chaque année, c'est l'objectif du plan annoncé ce jeudi par Emmanuel Macron. Un plan sur 10 ans avec plus d'argent pour la recherche et une meilleure prévention, notamment contre le tabac et l'alcool. Ce vendredi matin, sur France Bleu Lorraine, une Mosellane touchée récemment par un cancer du sein a souhaité témoigner de son parcours contre la maladie.

Anne Strauss, touchée par un cancer du sein, témoigne de son parcours Copier

Une expérience qui vous apprend à relativiser

Anne Strauss, une Messine de 44 ans, mère de deux enfants de 6 et 8 ans, a appris il y a un an et demi, en août 2019, qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. "J'ai subi 6 séances de chimiothérapie à partir d'octobre et mon traitement s'est terminé en février dernier". Aujourd'hui, elle revient sur cette épreuve de manière positive : "Je le vis très bien, c'est une sacré expérience qui vous apprend à relativiser".

Une prise en charge complète par la Sécurité sociale

Nouvelle épreuve en avril, Anne Strauss a subi une ablation des deux seins, une épreuve qu'elle a surmonté notamment en allant voir une psychologue. Son parcours n'est pas terminé car elle bénéficiera en septembre d'une reconstruction mammaire, "et tout cela est pris en charge par la sécurité sociale, c'est une chance par rapport à d'autres pays", souligne-t-elle.

Il faut dédramatiser le cancer, on peut s'en sortir

En acceptant de témoigner sur son parcours, la Mosellane veut avant tout délivrer un message d'espoir :"Il faut dédramatiser le cancer, ça touche beaucoup de monde, il faudrait qu'à terme, ça devienne comme une maladie chronique". Pour conclure, Anne Strauss incite au dépistage : "C'est très important de faire de la prévention, il ne faut pas avoir peur d'aller voir le médecin, et surtout on peut s'en sortir". Pendant tout son traitement, Anne Strauss a choisi de continuer à travailler. "Je me sens comme une guerrière, je n'ai rien lâché", ajoute-t-elle.