"Il faut démanteler le groupe AVEC", nouvelle charge des associations contre le repreneur du GHM à Grenoble

Un groupe perclus de dettes et qui pilote son fonctionnement et son financement sur "des prévisions à 13 semaines" ! C'est le portrait des finances du groupe AVEC, que tire ce mercredi matin sur France Bleu Isère Hervé Derriennic, secrétaire de l'union locale Berriat-Saint Bruno-Europole à Grenoble, membre du collectif d'usagers 'Touche pas à ma mut".

La clinique mutualiste - et au-delà le Groupe hospitalier mutualiste, GHM - a été repris par le groupe AVEC, dont le président et fondateur Bernard Bensaid est aujourd'hui mis en examen pour "détournements de fonds publics" et "prise illégale d'intérêts". Ce qui l'empêche de gérer personnellement ses affaires mais n'empêche pas le groupe de continuer à fonctionner, et de continuer à s'enfoncer, dit Hervé Derriennic. Et la clinique Mutualiste de Grenoble risque de partir avec.

La solution ? Un démantèlement du groupe AVEC et une reprise en main de l'État...

Face à cette situation, Hervé Derriennic et les usagers de la clinique demandent à l'État, principal créancier, de rapidement agir pour assainir la situation et permettre à cet établissement - qui était en difficulté avant même sa cession par la mutuelle AESIO - de retrouver toute sa place et toute sa dimension dans le dispositif de santé "à caractère non lucratif" de Grenoble.