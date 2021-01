Coronavirus : "Il faut en urgence pouvoir isoler les cas positifs à Marseille" (Annie Levy-Mozziconacci)

La situation est inquiétante à Marseille depuis la découverte d'un foyer de contamination positif au variant britannique du Covid-19. À ce jour huit cas ont été détectés mais les recherches se poursuivent dans les entourages des malades pour identifier les cas contacts. Et il y a de fortes chances pour que d'autres cas soient connus d'ici quelques jours.

Face à l'arrivée du variant anglais, Benoît Payan, le maire de Marseille, demande davantage de contrôles à l'aéroport et sur le port.

Sur France Bleu Provence, la médecin généticienne Annie Levy-Mozziconacci estime qu'il faut surtout mettre en place un dispositif d'isolement pour les personnes positives : "J'appelle le maire de Marseille et l'adjointe au maire de trouver des solutions pour pouvoir mettre en isolement des personnes qui ne peuvent pas le faire chez eux si on veut passer au peigne fin les cas de dépistage qui seront de plus en plus importants et si on ne veut pas que nos hôpitaux, qui sont en train de voir une augmentation des cas hospitalisés et demain des cas en réanimation, crouler sous les cas de Covid."

Annie Levy-Mozziconacci estime que la stratégie d'isolement aujourd'hui n'est pas assez efficace : "Il faut à tout prix reprendre le dossier de l'isolement que nous défendons depuis plus de huit mois. Je vois des patients qui me disent qu'ils ne peuvent pas s'isoler."

La découverte du variant britannique du Covid-19 a poussé le préfet a instaurer le couvre-feu dès 18h depuis dimanche dans les Bouches-du-Rhône. Une mesure saluée par Annie Levy-Mozziconacci :

"Bien évidemment c'est contraignant, mais aujourd'hui, j'ai tendance à croire à ce couvre-feu à 18h. Nous n'avons pas vraiment le choix. Aujourd'hui c'est une course contre la montre. Il faut diminuer les plages horaires de nos journées où il y a une possibilité de se rencontrer et de faire diffuser le virus."

à lire aussi Coronavirus : sept nouveaux cas positifs au variant britannique à Marseille