"Il faut faire des gilets blancs de la santé" pour la cheffe des urgences de Laval Caroline Brémaud

Au milieu d'un été marqué par de grosses vagues de chaleur et une septième vague de l'épidémie de Covid-19, la cheffe des urgences du centre hospitalier de Laval Caroline Brémaud a dressé un premier bilan de l'activité de son service ce lundi sur France Inter. "Le mois de juillet a été très compliqué puisqu'on a connu la canicule et une explosion Covid. Donc la mobilisation du personnel a été énorme. Le centre 15 a reçu plus d'appels que pendant la période Covid en mars 2020. On a eu un nombre de passage aux urgences qui était important, comme en plein hiver. Mais ce qui est habituel dans notre région, on n'a jamais de baisse d'activité nous, en juillet."

Le mois d'août débute par une stabilisation de la situation sanitaire mais les urgences de Laval doivent fermer neuf nuits. En journée, des patients arrivent régulièrement d'autres départements que la Mayenne, car ils n'ont pas trouvé d'autres solutions. "On est un peu plus souple sur la journée et on accueille les gens qui sont dans cette errance. On voit des gens qui sont capables de faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour avoir un accès aux soins. Et ce n'est pas normal."

Pour Caroline Brémaud, la population doit prendre "en main la révolte"

Caroline Brémaud lance donc un appel. "Il faut vraiment que la population prenne en main la révolte pour exprimer son mécontentement parce que le système de santé et l'hôpital public, ce n'est pas l'affaire des soignants. On est tous un jour un usager de la santé, on naît le plus souvent à l'hôpital. Très souvent, on va y mourir aussi, on va y passer et puis, de toute façon, ne serait-ce que pour la prévention, on a besoin de voir des médecins. Donc toute sa vie, on est en contact avec la santé."

Il faut faire des gilets blancs de la santé, ce que vous voulez, mais il faut vraiment que la population se bouge parce que ce système qui est actuellement dégradé va devenir notre norme et il ne faut vraiment pas s'y habituer.

Ce lundi soir, ce sont les urgences de l'hôpital de Mayenne qui ne prendront en charge que les cas vitaux, de 18h30 à 8h30. Il faut appeler le 15 ou le 116 117 avant de se déplacer.