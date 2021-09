"Il faut inclure les malades dans la vie civile", pour le président de France Alzheimer Mayenne

En France, 900 000 personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer. A l'occasion de la journée mondiale consacrée à cette pathologie, mardi 21 septembre, le président d'une association mayennaise en dit plus sur la manière de prendre en charge les patients et leurs proches.

A l'occasion de la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, mardi 21 septembre, le président de l'association France Alzheimer en Mayenne, Paul Choisnet, est l'invité du 6-9 de France Bleu Mayenne.

L'association compte 200 adhérents en Mayenne et accompagne une centaine de familles. La maladie d'Alzheimer touche 900 000 personnes en France.

"La recherche dit aujourd'hui qu'elle apparaît une quinzaine d'années dans le cerveau avant de se manifester, explique Paul Choisnet. La première manifestation, c'est souvent une plainte de la personne autour de l'oubli."

"Un objectif d'inclusivité"

Mais il ne faut pas réduire cela à de simples pertes de mémoire, selon lui : "Il faut qu'un ensemble d'examens et de tests soient réalisés par des médecins spécialisés avant de pouvoir diagnostiquer la maladie." Les associations d'aide aux patients et leurs proches estiment que la moitié des malades ne sont pas diagnostiqués en France.

La compréhension et la prise en charge de la maladie d'Alzheimer passe aussi par "un objectif d'inclusivité dans la vie civile". Pour cela, l'association France Alzheimer travaille avec les pompiers, les gendarmes et la police pour les former à la reconnaissance des signes d'une personne malade : "Si quelqu'un a l'air un peu hésitant dans la rue, sans savoir le but recherché. Il faut apprendre à comment entrer en contact avec elle."

Les aidants sont aussi essentiels

L'association mène des activités avec les malades pour entretenir leur mémoire ou le sens d'orientation dans l'espace et le temps. Mais il faut aussi soutenir les aidants de ces personnes malades.

"On considère que le proche aidant la personne malade est essentiel. Cette décision de continuer la vie ensemble a besoin d'un soutien psychologique afin d'être le plus longtemps possible avec leur proche", précise Paul Choisnet. L'association France Alzheimer propose des séances de discussion pour les aidants.

On ne guérit pas encore de la maladie d'Alzheimer. Mais les traitements avancent, notamment aux Etats-Unis. Un médicament a été autorisé en juin 2021 par l'agence fédérale du médicament. "Nous nous réjouissons, c'est un espoir pour tous les malades et leurs proches. Par contre, ce médicament est encore en évaluation. Il y a des effets secondaires importants."