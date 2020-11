"Il faut isoler les personnes positives au Coronavirus en les accompagnant" Karine Cordier, infirmière au Mans

Faut-il isoler obligatoirement les personnes testées positives au Coronavirus ?

Le Premier ministre a annoncé ce jeudi que le gouvernement allait présenter son propre projet de loi sur la mise à l'isolement des personnes malades du coronavirus. Il s'agit de renforcer un "accompagnement le plus individualisé possible. Notre intention est d'améliorer encore, à chaque étape, la pleine efficacité de la stratégie du test, du traçage et de l'isolement des personnes", a souligné Jean Castex.

En Sarthe, patients et soignants sont plutôt favorables à l'isolement

Karine Cordier, est infirmière libérale dans le quartier des Sablons. Elle vient régulièrement chez Laborizon au parc Manceau près du Mans pour faire passer les tests PCR aux sarthois.

Pour elle, il faut que les personnes positives soient isolées mais il faut que ce soit fait par un accompagnement et non par une sanction. De plus, ce n'est pas forcément simple dans les familles nombreuses qui vivent dans des petits appartements avec souvent trois générations réunies dans le salon. Il faut surtout accompagner les personnes positives, qu'elle ne vivent pas cet isolement comme une sanction. Il faudra faire attention aussi à ce que ce plan ne soit pas trop restrictif nous dit l'infirmière car sinon, le nombre de personnes qui se feront tester risque de diminuer.

Est-ce que les dépistages vont baisser en cas d'isolement obligatoire pour les personnes positives au Coronavirus (illustration Laborizon en Sarthe) © Radio France - Christelle Caillot

Si on est positif, il faut s'isoler

Ce jeudi, les patients qui venaient faire le test PCR chez Laborizon au parc Manceau étaient tous d'accord pour l'isolement. Fatouma passe le test car elle va faire un stage en milieu hospitalier : "si c'est positif, je resterai à la maison. C'est sur que ça sera long et compliqué, mais je ne veux pas contaminer mes proches". C'est un peu le même discours pour Simone qui est retraité : "si on est positif, on s'isole obligatoirement et on ne voit personne. On ne va pas dans les magasins et on se fait livrer les courses. Après, je reconnais que c'est beaucoup plus facile pour une couple que pour une famille nombreuse. C'est souvent difficile aussi pour les enfants s'ils ne peuvent plus voir leur maman ou leur papa pendant plusieurs jours".