Eric Ciotti a visité le service réanimation de Pasteur 2 et a expliqué ce que sera le plan appliqué par la droite si elle gagne la présidentielle.

"Il faut plus de soignants et moins d'agents administratifs à l'hôpital" : Eric Ciotti

Le député niçois, Eric Ciotti était en visite à Pasteur 2 à Nice. Il a rencontré le personnel soignant et s'est rendu dans le service de réanimation.

"Le vaccin protège"

Eric Ciotti sort de l'hôpital et dresse ce constat : "J'ai été frappé par le nombre de patients en réanimation non vaccinés, 12 sur 13 actuellement. Il faut dire ce message pour les complotistes: le vaccin protège. J'ai voté le passe sanitaire, je voterai le passe vaccinal parce que le vaccin protège."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Si nous gagnons la présidentielle, nous mettrons plus de personnel soignant et moins d'agents administratifs"

"Il y a 34 % de personnels administratifs à l'hôpital donc moi je souhaite moins d'administratif et plus de soignants. _Depuis 1981 nous avons vu augmenter d'un million le nombre de fonctionnaires dans les collectivités locales_, est-ce vraiment utile ? La question se pose, et moi j'apporte une réponse négative"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Eric Ciotti a fait, avec les équipes du CHU de Nice, un état des lieux de la saturation. Il a parlé également des besoins de l'hôpital en pleine pandémie.