Covid : l'Agence régionale de santé veut rappeler l'importance des gestes barrières

Les contaminations à la Covid-19 sont en forte hausse dans notre département. Le taux d'incidence, le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, a presque doublé en deux semaines. Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence est passé de 600 cas positifs le mardi 8 mars à 1 284 le vendredi 25 mars.

Valérie Jouet, directrice de la délégation territoriale de l’ARS pour la Mayenne, explique que les contaminations touchent toute la population. "Le virus circule partout. À la suite des dernières vacances scolaires, on a néanmoins identifié une classe d'âge jeune concernée par les contaminations." La progression du virus est bien sûr causée par la multiplication des rassemblements, en famille ou entre amis, explique-t-elle. "Il touche aussi des populations qui jusque là étaient moins concernées, parce que couvertes par la vaccination, c'est-à-dire les plus de 65 ans." La directrice de la délégation territoriale de l’ARS pour la Mayenne veut rappeler l'intérêt du rappel vaccinal pour les personnes les plus vulnérables, "pour être à nouveau protégé, particulièrement pour éviter les formes graves".

Ne pas perdre les réflexes de distanciation

Selon la représentante de l'ARS, la hausse des contaminations est également due à un relâchement du respect des gestes barrières. "On peut constater que la tendance dans la population, c'est de penser que le virus n'est plus présent et donc de faire moins attention." Au contraire, Valérie Jouet veut rappeler l'importance de préserver toutes les mesures de distanciation, "comme mettre un masque dans un lieu clos où la distanciation n'est pas toujours possible. Je pense qu'il ne faut pas que l'on perde ces réflexes, tant que le virus circule dans le département." Il faut aussi continuer à se faire tester. "On ne peut que recommander à la population mayennaise d'être prudente en terme de symptômes : il faut se faire tester et puis s'isoler pour rompre les éventuelles chaînes de contamination."

Pour l'instant, la situation dans les hôpitaux mayennais au regard des hospitalisations pour Covid-19 est stable, reconnaît Valérie Jouet. "On a connu une baisse du nombre d'hospitalisations depuis la fin du mois de février. C'est une bonne chose. Par contre, et c'est ça le point d'alerte, on sait que les entrées à l'hôpital se comptabilisent avec un décalage par rapport au taux d'incidence. On peut donc s'interroger dans les jours ou les semaines à venir si le taux d'incidence continue à augmenter." L'ARS se veut donc extrêmement vigilante sur l'évolution de la situation sanitaire, "de façon à alerter et à intervenir rapidement pour éviter une reprise des entrées à l'hôpital et en particulier en soins critiques".