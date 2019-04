"Il faut rendre obligatoire les vaccins dans les hôpitaux" réclame le docteur Jo-Hanna Planchard du CHU de Nice

Nice, France

C'est la semaine européenne de la vaccination. Une semaine pour promouvoir le vaccin et inciter les patients à se tenir à jour des principales injections. Depuis la mise en place il y a un an des onze vaccins obligatoires pour l'enfant, les français sont plus sensibles à la vaccination mais il y a encore beaucoup à faire selon le docteur Jo-Hanna Planchard du CHU de Nice.

"Tous les jours je fais face aux freins avancés par les personnels soignants au CHU qui ne veulent pas se faire vacciner. Moi je rendrais le vaccin obligatoire dans les services à risques" Jo-Hanna Planchard

Le médecin fait aussi le point sur la situation dans les Alpes-Maritimes avec des chiffres encourageants pour la vaccination chez l'enfant.

"Cette année on a réussi à doubler nos chiffres sur la campagne de vaccination contre la grippe par exemple. Pour le méningocoque on est passé de 40% à 75% en un an" Dr Jo-Hanna Planchard.

Le médecin explique qu'elle aimerait l'élargissement des onze vaccins obligatoires au Papillomavirus. Une infection sexuellement transmissible qui touche les femmes et qui provoque des cancers du sein.

