"Il faut se mobiliser à Mayenne" selon le collectif qui se bat pour la réouverture de la maternité du Blanc dans l'Indre

Mayenne, France

Une semaine pour mobiliser le plus de monde possible à Mayenne. Le syndicat FO et l'association de défense de l'hôpital public Audace 53 appellent à la manifestation samedi prochain, 12 janvier, pour sauver la maternité de la ville où les accouchements ont été provisoirement suspendus par manque de médecins anesthésistes. Une mobilisation à laquelle participeront également et l'association des citoyens contre les déserts médicaux et des gilets jaunes. Le personnel du centre hospitalier du Nord-Mayenne, lui, se mettra en grève le jour même, grève reconductible.

Il faut mettre la pression, être vigilant", le collectif du Blanc dans l'Indre

Cette situation en rappelle une autre, celle, très médiatisée, de la maternité du Blanc dans l'Indre. Là-bas, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe à Mayenne. Claire Moreau est l'une des porte-parole du collectif "C'est pas demain la veille" qui lutte pour la réouverture de l'établissement berrichon : "les gens, chez vous en Mayenne, n'ont pas l'air dupe. Ils se disent qu'il faut être vigilant. Et ils ont raison. Il faut se mobiliser parce que ce qui se passe à Mayenne se passe partout en France. Aujourd'hui c'est le Plan Santé de monsieur Macron qui s'applique. En fait, dans les petits hôpitaux, qui ne sont pas rentables, qui ont du mal à recruter, assez facilement on ferme les services et on les transforme en maisons de retraite. Il faut montrer qu'on est là parce qu'en mettant la pression ce sera moins facile pour l'Etat de fermer les hôpitaux".

Le plus énervant, c'est d'être face à des menteurs", le collectif du Blanc dans l'Indre

L'ARS, l'Agence Régionale de Santé, et la direction de l'hôpital du Nord-Mayenne, assurent qu'elles mettent tout en oeuvre pour rouvrir dans de bonnes conditions. Méfiance, vigilance poursuit Claire Moreau : "au départ, c'était un peu comme vous. On va fermer juste l'été à cause des plannings. Et puis en septembre, ça rouvre. Même si l'ARS disait qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait, rien ne se passait. Et voilà la réalité aujourd'hui. C'était décidé. Le plus énervant c'est d'être face à des menteurs. Ils ne font que mentir, tout le temps. Il faut garder son sang-froid face à l'ARS, la direction de l'hôpital de Châteauroux dont on dépend. Et on ne peut rien faire contre un mensonge".

Le conseil de surveillance de l'hôpital Châteauroux-Le Blanc avait voté en octobre dernier la fermeture de la maternité du Blanc.