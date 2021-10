"Il faut surtout écouter sa faim", explique Jean-Daniel Lalau, le chef du service nutrition au CHU d'Amiens

Selon un rapport parlementaire remis par Oliver Véran en 2018, avant qu'il ne devienne ministre, trois enfants par classe en moyenne partent à l'école sans petit-déjeuner. Ils seraient même un tiers à le faire au moins une fois par semaine. Pour contrer le phénomène, les rectorats comme celui d'Amiens on mis en place une distribution à la demande de petit déjeuner dans certaines écoles. Pour autant il n'y a pas de quoi s'alarmer, assure Jean-Daniel Lalau, chef du service endocrinologie-nutrition au CHU d'Amiens. "_Ce n'est pas si inquiétant_. On est moins normatifs que par le passé ou on recommandait le repas matin, midi et soir. On invite les personnes à écouter leur faim mais ce n'est plus une obligation d'un point de vue nutritionnel".

Eviter le grignotage en fin de matinée

Pour lui, il n'y a plus de règle générale : "Si on sent que l'enfant est en difficulté et que c'est à cause de cette omission de repas, on le recommande, mais ce n'est _pas toujours absolument nécessaire. Il faut écouter sa faim_, que ce soit l'enfant lui-même ses parents ou ses professeurs pour voir s'il y a effectivement une recommandation à faire, ce qui n'est pas toujours le cas. "

L'important tient aussi à la qualité du petit-déjeuner, ajoute Jean-Daniel Lalau : "_Un bon petit déjeuner c'est ce qui permet de tenir la matinée_. Des flocons d'avoine qui ne tiennent pas au corps, c'est un feu de paille. Ca apporte un peu d'énergie mais qui n'a pas d'effet durable pour calmer la faim et éviter un grignotage à la fin de la matinée. Des céréales avec l'écorce du blé, comme le muesli ou du pain complet sont un bon choix".

Les Hauts-de-France, première région en terme d'obésité

Si les défauts d'alimentation sont difficiles à évaluer dans toute une population, leurs conséquences dans les Hauts-de-France sont largement observées : "Une enquête récente Obépi pour l'obésité en France, et nous sommes les premiers, avec _plus de 20% de la population souffrant d'obésité dans notre région_. Il y a forcément des déterminants psychiques et sociaux en amont, d'où notre mauvaise place".

La meilleure période pour lutter contre ce phénomène reste l'enfance : "Je suis médecin sur l'adulte. Mais l'obésité peut être déjà bien fixée chez l'adulte, donc j'essaie d'aider les actions qui s'inscrivent au plus tôt possible, avant cette résistance chez le sujet plus âgé. Donc l'enfance est le moment tout a fait privilégié pour tenter d'intervenir. Ca passe par l'école, dans le cadre d'un projet scolaire en lien avec les parents. Il n'est pas question de donner les bons conseils à l'enfant seulement qui exigerait ensuite que la maisonnée change son mode de fonctionnement".

Des effets néfastes de la crise sanitaire

La crise sanitaire a aussi laissé des marques. En moyenne, les Français ont pris 2,5 kilos pendant le premier confinement. Une situation qui alarme un peu Jean-Daniel Lalau : "En médecine adulte, j'ai vu des conséquences importantes, fréquentes avec le stress, le grignotage, la réduction de mobilité. Et chez des sujets qui jusque là faisaient attention. Et puis il y aura des conséquences psycho-sociales à cette crise, comme l'accroissement de la précarité, qui deviendront un facteur de surcroit d'obésité. Le niveau socio-éducatif peut être un peu faible en Picardie. Avec des emplois fragilisés, ça peut devenir un facteur de risque pour le surpoids. On est inquiets pour l'avenir".

Or, il n'est pas toujours facile de changer les habitudes alimentaires. Heureusement, d'autres leviers existent : "Le meilleur outil c'est l'activité physique. _C'est moins difficile de faire évoluer ce comportement là que de changer l'alimentation, qui peut être ancré parfois dans notre histoire personnelle voire familiale. Il est très important d'_étaler les repas sur la journée pour éviter les sensations de faim. Les fibres des céréales et des légumes cuits sont un appoint tout a fait important pour calmer la faim dans la durée. Les légumes ce ne sont pas que les légumes crus, ce ne sont pas que les légumes cuits. Ce sont les deux. Crus pour les vitamines et cuits pour cet apport de fibre, en encore une fois calmer la faim dans la durée et éviter le grignotage".