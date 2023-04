"Il faut tenir" sur le plafonnement de l'intérim médical dit la députée du Loiret Stéphanie Rist

Stéphanie Rist, les médecins intérimaires qui sont directement concernés [par votre loi] annoncent "une catastrophe sanitaire". Certains hôpitaux, disent-ils, ne pourront plus fonctionner puisqu'ils menacent de ne pas venir travailler à ce prix, 1390 bruts par garde de 24 heures. faut-il les prendre au sérieux ?

Des menaces, faut toujours les prendre au sérieux. Mais cette mesure, qui était dans la loi que j'ai fait voter en 2021 et qui est une mesure issue du Ségur, c'est à dire des états généraux de la santé qui ont été faits après le Covid. L'ensemble des professionnels, médecins, représentants syndicaux, directeurs d'établissement ont demandé à ce qu'on puisse réguler l'intérim excessif? On n'interdit pas du tout l'intérim, mais on a on interdit les rémunérations qui sont au-delà du plafond.

Mais cette menace donne des cas très concrets. Par exemple, dans la région le centre hospitalier d'Issoudun dit qu'il ne va pas pouvoir accueillir de nouveaux patients dans son service de gériatrie, l'hôpital de Châteauroux se demande comment il va fonctionner. A l'hôpital de Bourges, celui de Blois, certains services sont sont menacés. Qu'est-ce qu'on fait ?

Vous savez, la majorité des intérimaires n'avaient pas des tarifs excessifs et donc resteront à travailler dans les mêmes tarifs sans problème. Certains intérimaires touchaient par 24 heures des sommes allant jusqu'à 4000, 5000 euros. Ce qui désorganise complètement les services puisqu'un médecin urgentiste qui travaille pendant un mois gagne trois fois moins que celui qui va faire quelques nuits de garde dans le même service. On voit bien que cette situation, d'une part est injuste, et d'autre part coûte à l'assurance maladie puisque c'est environ 1,5 milliard d'euros de nos cotisations. Et surtout moi, ce qui m'importe, c'est la qualité de prise en charge. Parce que quand vous n'êtes pas en continu dans un service, eh bien, vous ne travaillez pas autour d'un projet de service pour améliorer la qualité des soins.

Oui, mais là, aujourd'hui, très concrètement, qu'est ce qu'il faut faire ? Vous-même, la semaine dernière, à l'Assemblée nationale, vous avez interpellé le ministre de la Santé. C'est votre loi, je le rappelle. Vous avez dit "attention, parce qu'il y a des élus, des médecins, qui sont très inquiets".

Oui, c'est vrai qu'il y a une inquiétude. C'est pour ça que j'ai posé la question. Cette loi, elle a été votée en 2021. Elle devait s'appliquer à l'automne 2021. Malheureusement, on était en plein Covid et il fallait du temps pour préparer la mise en place de cette réforme. La préparation a été faite et je crois qu'il faut tenir parce que sinon on arrivera dans un système où au plus aucun médecin ne voudra s'investir dans un service. L'intérim doit être exceptionnel, il doit être l'exception, il ne doit pas devenir la règle parce que sinon les malades seront moins bien pris en charge.

Est-ce que cette loi ne s'attaque pas aux conséquences plutôt qu'au problème ? Le problème, c'est la pénurie de médecins qui fragilise notamment les hôpitaux de proximité. Est-ce que ça ne va pas accentuer pour eux les difficultés ?

Vous avez raison et c'est la première chose qu'on a fait en arrivant au pouvoir. La première loi dont j'étais rapporteure, "ma santé 2022", a mis fin au numerus clausus. On a augmenté le nombre de médecins formés. Malheureusement, ces médecins vont arriver après une dizaine d'années d'études, donc pas tout de suite. Donc vous avez raison, la cause c'est la démographie médicale, ça nous y avons mis fin. Et puis d'autre part, nous proposons des lois, des améliorations d'organisation avec les professionnels. J'ai encore une loi qui passe dans les jours qui viennent à l'Assemblée pour améliorer l'accès aux soins et diminuer les déserts médicaux. Mais on n'a pas de baguette magique.

Le problème, c'est maintenant. Vous parlez d'objectifs à long terme. La pénurie de soignants, c'est maintenant. Et la question, c'est celle du moment choisi pour appliquer votre loi. Qui va se charger d'aller voir le centre hospitalier d'Issoudun pour trouver une solution ?

C'est possible qu'il y ait des services qui sont fragiles. D'ailleurs, on n'a pas attendu la mise en place de cette loi pour qu'il y ait des services qui ferment, malheureusement. On en a l'exemple dans notre région. Donc la fragilité, elle est due à la démographie médicale. Mais cette augmentation exponentielle du coût de l'intérim, on ne peut pas l'accepter. Il y a deux ans, on était aux alentours de 2000, 2500 euros les 24 heures. On est aujourd'hui pour certains, encore une fois il ne faut pas généraliser, à 4000, 4500 euros pour 24 heures. Vous voyez bien qu'on ne peut pas laisser cette désorganisation continuer et qu'il faut redonner de l'attractivité à l'hôpital. Le président [Emmanuel Macron] a dit dans ses vœux que nous devions travailler sur le financement des établissements, des professionnels et c'est ce travail là que nous poursuivons.

