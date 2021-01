"Il faut un vaccinodrôme dans chaque ville de France" pour le maire de la Garenne-Colombes

"C'est une course contre la montre". Philippe Juvin, maire LR de la Garenne-Colombes et chef des urgences de l'Hôpital Pompidou à Paris, veut vacciner vite. Il ouvre son vaccinôdrome ce vendredi dans sa commune.

"J'aurai les vaccins mercredi !". Le marie de la Garenne-Colombes, Philippe Juvin, assure sur France Bleu Paris ce vendredi qu'il aura les doses de vaccins contre le Covid au milieu de la semaine prochaine pour pouvoir procéder aux premières piqûres dans son vaccinodrôme de 200 mètres carré qui ouvre ce vendredi dans l'espace exposition de la Médiathèque de la Ville. Le chef des urgences de l'hôpital Pompidou n'a pas voulu attendre d'avoir une autorisation du gouvernement, car il faut aller vite selon lui.

"J'ai pris la décision d'ouvrir ne sachant pas si j'aurais les vaccins, et l'ARS m'a promis des vaccins pour mercredi". Le mieux serait même d'avoir "un vaccinodrôme dans chaque ville de France" assure Philippe Juvin car "c'est une course contre la montre".

Imaginez la caserne de pompiers, avec tous les pompiers malades

A partir de mercredi 13 janvier, les soignants de plus de 50 ans pourront donc venir se faire vacciner dans ce centre communal, et le 18 janvier les plus de 75 ans comme l'a défini le gouvernement. Mais pour Philippe Juvin, il faudrait "vacciner la totalité du personnel soignant parce que quand vous avez une infirmière ou un infirmier de 30 ans qui ne peut pas travailler parce qu'il a le coronavirus, c'est un problème dans la prise en charge de l'épidémie. Imaginez la caserne de pompiers, avec tous les pompiers malades."

Faut-il reconfiner ?

Le Premier ministre n'exclut pas un troisième confinement dans les prochains jours en fonction de la situation, avec la menace du variant britannique qui circule déjà en Ile-de-France (après la découverte d'un cluster à Bagneux). _"Il est peu probable qu'on nous y échappions_, le Premier ministre a raison de prévenir. Faut-il confiner maintenant ou pas, moi je n'ai pas les données. C'est le problème. En France on est aveugle, on ne sait pas quelle est la proportion du variant britannique. On travaille de manière un peu trop artisanale depuis des mois."

Philippe Juvin confirme également sur France Bleu Paris ses envies de présidentielle en 2022, en passant par la primaire de la droite.