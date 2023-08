"Il faut vivre avec" : le moustique tigre est maintenant bien implanté en Île-de-France

Tout l'été, cette habitante de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), a vécu enfer. Pschey en veut pour preuve les traces présentes sur ses bras. D'anciennes piqûres de moustiques : "Les bras, les fesses, le visage, j'en ai de partout, raconte la jeune femme de 28 ans, en tenue de sport. C'est juste horrible, invivable. Ca gratte tellement ! Quand je dors, je me gratte, quand je me réveille, je me gratte."

Mais difficile pour elle de dire si ceux qui lui enquiquinent la vie sont des moustiques classiques (il y a tout de même 68 espèces différentes en France), ou bien s'il agit du plus féroce, du plus félin, d'entre eux : le moustique tigre. Comme son nom l'indique, celui-ci se reconnaît à son corps tigré. Autre distinction, "lui, il pique le jour" révèle cette spécialiste, Anaïs Karch. Ingénieure environnement, spécialisée en entomologie médicale, elle travaille à l'ARD, l'Agence régionale de démoustication.

Pas de cas autochtone en Île-de-France

Mais surtout, le moustique tigre porte et transmet à l'Homme les virus Zika, Chikungunya, et la dengue. "La quoi ?" demande Pschey. La dengue. "Comment ça ?" Alors elle blêmit. "Pas de panique" assure pourtant Anaïs Karch. "Le moustique tigre est arrivé en Île-de-France en 2015. Depuis deux ou trois ans, il est vraiment bien implanté. Et pour le moment, dans la région, il n'y a que des cas importés" veut-elle rassurer. C'est-à-dire, aucun cas dit autochtone, une personne qui aurait contracté une maladie ici-même.

De plus, le moustique tigre ne porte pas naturellement la dengue, ainsi que les virus Zika ou Chikungunya. "Il faut vraiment qu'il pique une personne malade pour qu'ensuite il soit porteur du virus, insiste bien la spécialiste du moustique. En revanche, ensuite, il le portera toute sa vie, soit quatre à six semaines". Une vie dans un périmètre restreint : 150 mètres, pas plus.

L'une des espèces la plus invasive au monde

En revanche, Anaïs Karch est formelle : "On ne pourra pas l'éradiquer, c'est utopique de dire cela. C'est l'une des espèces les plus invasives au monde. Une fois qu'elle est installée quelque part, c'est définitif". Elle le justifie par le cycle de vie de l'insecte : "En été, un moustique peut passer de l'état larvaire à adulte en une semaine. La femelle pond entre 100 et 200 œufs, par ponte. Elle peut en faire plusieurs au cours de sa vie. Donc une femelle représente à elle seule plusieurs centaines de moustiques, en peu de temps". La scientifique conclut : "Ils ne vivent pas longtemps mais peuvent générer dans leur courte vie des milliers et des milliers de moustiques, c'est exponentiel, si on leur laisse de l'eau à disposition."

Ce qu'adore le moustique tigre par-dessus tout ? Tous les petits endroits où peut se glisser de l'eau stagnante : arrosoirs, coupelles, bâches, syphons etc. Pour limiter leur prolifération, il est conseillé de veiller à bien éviter tous ces amas d'eau, à les vider, à recouvrir les récupérateurs d'eau de pluie et autres récipients.