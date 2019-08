Il manque 13 médecins urgentistes dans les hôpitaux de Drôme-Ardèche

Drôme, France

Ce n'est pas un scoop mais c'est une confirmation édifiante : en France, près de 800 postes de médecins urgentistes n'ont pas été pourvus à l'issue du tour de recrutement du printemps 2019. Les chiffres sont dévoilés par Le Point à l'occasion de son palmarès annuel des hôpitaux et cliniques de France.

Quatre postes non pourvus à l'hôpital de Montélimar

Selon l'hebdomadaire, 56% des services d'urgence publics ont du mal à recruter des médecins. C'est le cas pour 4 postes à l'hôpital de Montélimar, 3 aux hôpitaux Drôme-Nord de Romans-sur-Isère, 2 à Valence et 2 à Die. Côté Ardèche, il manque un médecin urgentiste titulaire à Annonay, un autre à Privas. Ces postes ne sont pas forcément vacants. La plupart sont occupés par des contractuels.

La Drôme et l'Ardèche en pointe dans certaines spécialités

Dans cette enquête, il y a aussi des bonnes nouvelles. Les hôpitaux et cliniques de Drôme-Ardèche se classent parmi les 50 meilleurs dans 22 spécialités médicales. L'hôpital de Valence se distingue dans treize domaines différents notamment la pédiatrie, le traitement des AVC et de l'infarctus du myocarde. Il est aussi en pointe pour la traumatologie faciale, la rhumatologie, les cancers de la peau, l'appendicite ou la cataracte.

L'hôpital privé Drôme-Ardèche se positionne parmi les meilleurs dans cinq spécialités notamment les cancers du sein et la chirurgie des artères et des carotides à la clinique Pasteur de Guilherand-Granges. Comme chaque année, la clinique Kennedy de Montélimar se situe dans le top 15 en France pour la chirurgie de la main.

L'hôpital d'Annonay apparaît deux fois dans les cinquante meilleurs établissements de ce palmarès pour la chirurgie dentaire et orale et pour la chirurgie maxilo-faciale. A Privas, l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie est en pointe pour traiter la dépression et la schizophrénie. Et on le sait moins, la clinique de pneumologie les Rieux de Nyons est classée en 24e position nationale pour les troubles du sommeil.