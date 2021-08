Il manque 1.500 donneurs de moelle osseuse en Bretagne

L'agence de biomédecine a besoin de 1.500 nouveaux donneurs de moelle osseuse en Bretagne. Ces futurs donneurs doivent être âgés de 18 à 35 ans, et être inscrits sur un registre. Une Rennaise a pu donner de sa moelle osseuse. "Un acte utile, sans risque et pas si compliqué" témoigne la jeune femme.

La Bretagne compte 26 992 personnes prêtes à donner de leur moelle osseuse mais l'agence de biomédecine en a besoin d'un peu plus. Il manque 1.500 donneurs volontaires. À ne pas confondre avec la moelle épinière, la moelle osseuse est à l'origine des cellules qui produisent les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Le don permet de guérir les personnes atteintes de graves maladies du sang comme les leucémies.

80% des dons sont réalisés par prélèvement sanguin - l'agence de biomédecine

Pour donner de sa moelle osseuse, il faut s'inscrire dans un registre de donneurs volontaires. Il est possible de s'enregistrer lorsque l'on est âgé de 18 à 35 ans. Les hommes ont un profil plus recherché que les femmes car leurs cellules n'ont pas d'anticorps. Ces anticorps sont développés par la femme à chacune de ses grossesses. Le don est anonyme. Il est possible d'être appelé à tout moment, jusqu'à ses 50 ans. En moyenne, les donneurs sont appelés huit ans après leur entrée dans le registre, certains ne sont jamais appelés ! En effet, les donneurs et les receveurs doivent avoir un profil génétique très proche, et c'est une situation rare. L'agence de biomédecine souhaite avoir une grande base de donneurs pour accroître les chances de trouver un binôme compatible.

Clémentine Bouthemy a réalisé un don de moelle osseuse quand elle avait 24 ans. © Radio France - Lucie Amadieu

La Rennaise Clémentine Bouthemy s'est inscrite sur le registre car elle voulait « se sentir utile ». Elle a été appelée trois ans après son inscription dans le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse. Elle avait 24 ans. « Je me suis dit "c'est trop cool". J'étais contente et même plutôt surprise que ça aille aussi vite ». Clémentine a accepté d'aller jusqu'au bout de sa démarche. « Quand je m'étais inscrite, j'avais vu que je pouvais refuser de faire le don si on m'appelait, c'est ce qui m'a rassurée. »

Le don de moelle osseuse est anonyme

Après avoir donné son accord, Clémentine Bouthemy est entrée dans le processus de don. Tous les jours, pendant une semaine, une infirmière est venue à son domicile pour lui faire des injections. Ces piqûres servent à stimuler la production de globules. Une fois prête, la jeune femme s'est rendue à l'hôpital pour faire son don. 80% des dons se font par un prélèvement sanguin selon Marine Dahais, de l'agence de biomédecine. «Pendant quatre heures, le donneur est branché à une machine. Cette machine trie les cellules qui nous intéressent, et puis réinjecte le sang dans le corps du donneur. Cela ressemble un peu au don de plasma.»

Avec le recul, Clémentine Bouthemy est « un peu fière ». « C'est quelque chose de presque normal. C'est tellement peu d'investissement pour ce que ça peut produire, je trouve que ça vaut le coup ! » La Rennaise a convaincu sa petite sœur. Elle s'est inscrite à son tour sur le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse.