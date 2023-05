Savoie : il manque dix médecins psychiatres à l'hôpital de Bassens, selon la CGT, soit 20% de l'effectif

La psychiatrie est "le parent pauvre" de la médecine en France, rappelle le président de la Fédération hospitalière et maire de Reims. Le drame au CHU de Reims rappelle les besoins criants de la psychiatrie en France. A Bassens, par exemple près de Chambéry, dix postes de médecins psychiatres ne sont pas pourvus selon la CGT, soit 20% des effectifs. Une situation qualifiée de "moins pire" qu'au niveau national, où il manque 30% des médecins psychiatres dans les hôpitaux publics. Entretien avec Yvan Marguerie, aide-soignant et délégué CGT au CHS de Savoie, l'hôpital psychiatrique de Bassens, près de Chambéry.

France Bleu Pays de Savoie - En tant qu'aide-soignant à l'hôpital psychiatrique, qu'est-ce que vous vous êtes dit en entendant cette agression de l'infirmière et de sa secrétaire médicale au CHU de Reims ?

Yvan Marguerie - Je me suis senti attristé et solidaire avec les soignants et l'ensemble des personnes touchées de près ou de loin. Ça nous renvoie à des situations qui se sont passées il y a plusieurs années : en 2004 à Pau, une aide-soignante et une infirmière avaient été tuées par un patient, et en 2002 à Bron un infirmier avait été poignardé mortellement. La crainte c'est encore une fois que le discours sécuritaire prenne le dessus alors que cette situation s'inscrit dans un contexte de difficultés dans la psychiatrie à l'hôpital public. C'est compliqué de suivre les patients, les accompagner dans leur quotidien.

Le maire de Reims, qui est aussi président de la Fédération hospitalière, dit de la psychiatrie que c'est le "parent pauvre" de la médecine en France. Vous ressentez ça ?

Tous les hôpitaux sont en difficultés, mais la psychiatrie est d'autant plus touchée qu'il y a la à la dimension humaine : on a de plus en plus de difficultés à accueillir les patients en souffrance. A Bassens, il y a un an, nous avions écrit une lettre au ministre de la Santé parce que la fermeture de 25 lits était annoncée, soit au total 100 lits fermés sur six ans. Ces 25 lits ont pu rouvrir. Mais on est toujours à moins 75 lits en six ans, ce qui est ce qui est énorme. On ne sait plus trop où orienter les personnes en difficultés psychiques parce qu'on laisse les places d'hospitalisation aux personnes qui sont en soins sous contrainte (à la demande d'un proche ou du représentant de l'Etat).

Mais cela correspond aussi à une évolution des soins psychiatriques avec moins d'hospitalisation et plus de suivi en ambulatoire...

C'est comme ça en tout cas que l'annonce le gouvernement, mais on s'aperçoit que ça n'est pas accompagné de moyens. Au CHS de la Savoie, on a fermé 75 lits en hospitalisation complète mais entre temps, on a diminué d'autant les personnels. Quand il n'y a plus de places, il reste les urgences qui sont déjà saturées. Pour avoir un rendez-vous aujourd'hui dans une Centre médico-psychologique (un CMP) pour un adulte c'est entre deux mois et huit mois d'attente, ce qui est énorme pour quelqu'un qui est en situation de détresse. Pour un enfant ou un adolescent, c'est parfois jusqu'à un an d'attente avant un premier rendez-vous avec un psychiatre. Dix postes de médecins psychiatres ne sont pas pourvus au CHS de Bassens, soit 20% des effectifs, une situation "moins pire" qu'au niveau national où il manque 30% des médecins psychiatres dans les hôpitaux publics.