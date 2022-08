Il manque encore trois médecins à la maison médicale de Delle

L'horloge tourne, la nouvelle maison médicale de Delle va être inaugurée d'ici quelques semaines, courant septembre 2022, mais pourtant il manque encore la moitié des médecins prévus dans ce centre.

cinq ans de conception et de travaux

Imaginée en 2017 par la maire de Delle, Sandrine Larcher, et les professionnels de santé de la ville et des alentours (médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes ...), cette installation médicale répond à un problème urgent : la pénurie de médecins dans le Sud Territoire.

"Tous les jours, des habitants appellent et passent à la mairie pour nous dire qu'il n'ont plus de médecins" se désole l'édile.

Même son de cloche à la pharmacie Petit : "Je ne sais pas où envoyer mes patients/clients lorsqu'ils me demandent un médecin. Et tous les jours on doit faire de la bobologie, des fois on arrive à soigner les gens mais parfois on doit appeler les pompiers. On est pas des médecins de substitution" se désespère Delphine Petit, une des pharmaciennes.

Alors, elles ont essayé de mettre au point un lieu neuf, fonctionnel et attractif.

"Tout a été pensé pour convenir au mieux à un médecin en 2022, explique Sandrine Larcher. On a un grand espace de plusieurs centaines de mètres carrés divisible en six cabinets voire cinq seulement si un pédiatre veut s'y installer, car cette pratique nécessite plus d'espace."

De nombreux avantages pour les médecins

Tout est fait pour que les jeunes diplômés aient envie de s'installer à Delle le plus rapidement possible, car le temps presse. Il ne reste que deux médecins d'une soixantaine d'années dans la ville et deux de plus de 75 ans, et de nombreux Dellois vont se soigner à Belfort par exemple.

Les loyers sont offerts la première année pour les nouveaux arrivants, qui pourront d'ailleurs acheter le cabinet s'il leur plaît par la suite.

Un parcours de soins commun est prévu entre tous les professionnels de santé dellois, une association créé en 2012, a été refondée pour accueillir au mieux les nouveaux arrivants.

Le secrétariat médicale est pris en charge par la communauté de communes et des aides à l'installation seront données par l'ARS aux nouveaux conventionnés.

Un désert médical trop ancré

La maire croit corps et âme en ce projet et prévoit même l'installation de spécialistes si les cabinets de médecins généralistes fonctionnent bien.

Mais elle sait pourquoi les jeunes médecins ne se sont pas encore engagés. "On est dans une zone sous dotée au niveau médical. Toutes les communes construisent des centres de ce genre pour essayer d'attirer les professionnels de santé. Alors ils font le tour avant de choisir leur lieu préféré."

Elle est réaliste, "on sait très bien que ce centre est un sparadrap sur un problème bien plus profond, mais il devra être réglé au niveau national. On fait ceux qu'on peut pour nos concitoyens."

Elle espère donc que trois nouveaux médecins auront signé leur bail d'ici janvier 2023.

