Il manque plus de 200 ambulanciers dans le Poitou

Antoine Laroche et Adrien Tricoche prêts à partir

La Chambre Nationale de Services d'Ambulances a alerté sa tutelle :" les ambulanciers vivent une situation critique globale. Le secteur de la santé est en crise, des fermetures de lits ici, des urgences ponctuellement là, et avec une démographie médicale en baisse", annonce la CNSA "il faut faire en même temps face à une demande de soins en augmentation constante". Il faut savoir qu'en Vienne comme en Deux-Sèvres il manquerait près de 200 ambulanciers.

Pour prendre le pouls de cette profession reportage aux ambulances Fruchon qui sont installées à Montmorillon, Lussac-les-Châteaux, La Trimouille et Chauvigny et qui couvre tout le Sud Est du département de la Vienne. L'entreprise emploie aujourd'hui une quarantaine de personnes dont 35 ambulanciers.

L'attente de l'appel pour Adrien et Antoine © Radio France - Vincent Hulin

Une profession qui connait une grande amplitude horaire : dès 5h et demie pour les premières dyalises et d'autres qui terminent le soir vers 23h avec des personnels qui travaillent en décalé plus un véhicule de garde H24 pour répondre aux besoins des urgences du Samu. Adrien Tricoche est ambulancier depuis 5 ans, il aime son métier qui ne connait pas de routine.

Si la profession a du mal à recruter, Antoine Laroche, 22 ans, est en apprentissage pour devenir ambulancier et ce métier est une sacrée découverte pour lui :