Il n'est pas nécessaire d'étendre la dose de rappel vaccinal contre le Covid jugent les médecins libéraux.

Un conseil de défense sanitaire se tient ce mardi à l'Elysée alors que la situation sanitaire se dégrade. Emmanuel Macron s'exprimera ensuite à 20h à la télévision et sur France Bleu. Bruno Burel, président du syndicat des médecins libéraux en Seine-Maritime, ne juge pour le moment pas nécessaire d'étendre la 3ème dose de vaccin contre le Covid au-delà du public actuel à savoir les plus de 65 ans et les personnes fragiles.

