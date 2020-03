Il n'y a aucun cas de coronavirus à l'hôpital de Valence à ce stade, assurent les autorités

Interrogée ce mardi sur plusieurs rumeurs de cas confirmés de coronavirus à l'hôpital de Valence (Drôme), la direction de du centre hospitalier et l'Agence régionale de Santé assurent qu'aucun patient n'a été testé positif au Covid-19 dans l'établissement.

À Valence, les rumeurs de cas de coronavirus à l'hôpital se multiplient. Certains auditeurs de France Bleu Drôme Ardèche nous ont rapporté que 2 à 20 personnes auraient été testées positifs l'établissement. Mais à ce stade, les autorités démentent. Ce mardi à la mi-journée, l'Agence régionale de Santé et la direction de l'hôpital nous ont assuré qu'aucun cas de coronavirus n'était confirmé au centre hospitalier de Valence.

En revanche, de nombreux tests ont bien été pratiqués : 14 personnes ont été testées lundi et au moins une dizaine ce mardi. Ces personnes ont passé un test dit "naso-pharyngé", ce sont des prélèvements dans le nez à l'aide d'un coton-tige. La maison médicale de garde de l'hôpital a même été transformée en salle confinée d'accueil des malades pour faire passer ces tests sans risquer de propager le virus, avec à l'intérieur une infirmière et un infectiologue protégés. Et mardi midi, la direction nous a assuré que tous ces tests s'étaient révélés négatifs.

L'hôpital de Valence se réorganise pour faire face au coronavirus. © Radio France - Adèle Bossard

Par ailleurs, un sas a été installé à l'entrée des urgences, avec un agent d'accueil dédié qui porte un masque et empêche d'éventuels personnes à risques d'accéder à l'accueil ou à la salle d'attente. En cas de suspicion, ces personnes sont raccompagnées à l'extérieur, sur le parking, pour appeler le 15. Car c'est le protocole à suivre si vous avez des doutes sur une éventuelle contamination : appeler le 15 et ne surtout pas se présenter aux urgences.