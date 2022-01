"Il n'y a pas de raison de ne pas protéger les enfants avec le vaccin", selon le pédiatre François-Marie Caron

2.000 enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu une dose de vaccin contre le Covid dans la Somme. C'est 4% de la classe d'âge. On peut dire que la vaccination des enfants ne séduit pas les parents pour l'instant ?

Elle démarre tout doucement. Déjà, au niveau logistique, c'était compliqué, parce qu'il faut d'abord vacciner les adultes, donc les prioriser. Et puis après, c'est vrai que les parents sont dans une situation un peu complexe, comme les enseignants, ce qui ne rassure pas tout le monde. Je veux dire, si tout le monde était confiant et partait confiant, il y aurait beaucoup moins de problèmes.

On sait que les enfants font moins de formes graves. Il n'y a pas de pass sanitaire ou de pass vaccinal pour eux. Beaucoup de parents se disent "ce n'est pas le plus urgent à faire"

Alors c'est important d'abord que les enfants à risque se vaccinent. C'est très important que les enfants qui sont en contact avec des personnes immunodéprimées se vaccinent. C'est très, très important. Après, les autres, c'est important qu'on leur propose la vaccination, mais pas qu'on les oblige à se vacciner. Je crois qu'il faut qu'on arrive à calmer le jeu. Ceci dit, il existe des formes graves quand même, ce qu'on appelle les PIMS, c'est ce qui arrive quatre à cinq semaines après les infections Covid, il y en a eu 745 quand même depuis le début, dont 380 de cette tranche d'âge. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas zéro et c'est quand même des enfants qui passent une fois sur deux en réanimation pendant plusieurs jours. Donc, c'est quand même une forme grave. On ne sait pas les séquelles à distance. Il n'y a pas eu de décès sauf un, donc c'est plutôt rassurant. Mais il y a des formes graves. Donc c'est important de proposer cette vaccination, qu'ils puissent être protégés. Il y a pas de raison qu'ils ne soit pas protégés.

Est ce qu'on peut imaginer, par exemple, la mise en place d'un pass vaccinal pour les enfants ?

Surtout pas parce que, justement, il faut rester dans la proposition et pas dans l'obligation. Ça, c'est pour nous très important parce que c'est vrai que le bénéfice existe. Le risque est très, très, très faible, mais il existe quand même pour qu'on puisse le proposer.

Certains parents, qui sont eux même vaccinés totalement, préfèrent attendre un peu, voire ne pas le faire. Est-ce-que vous vous le comprenez?

Moi, je comprends que les gens soient réticents. Le variant Omicron nous a tellement désorganisés, il est tellement contagieux. Même les pays qui ont confinés sont en difficulté avec ce variant. Il se propage par le nez, ce qui fait que les enfants, du coup, sont contaminés. Avant il se propageait plus par les sécrétions qui venaient des bronches. Ça a paumé un peu tout le monde. Je comprends que les parents soient un peu... "Tiens, c'est parce qu'on nous a dit..." Mais pour nous, c'est important qu'ils soient protégés. Il y a pas de raison qu'on ne les protège pas, mais il ne faut surtout pas le forcer.

Il y a des centaines de doses qui sont disponibles à peu près chaque jour dans tout le département de la Somme. On imagine que la vaccination d'un enfant ne se passe pas tout à fait pareil qu'un adulte, dans l'accueil, comment est ce qu'il voit le médecin? Est-ce que vous pouvez le décrire.

D'abord, vacciner un enfant, c'est quelque chose dont on a l'habitude. Et les enfants aussi, ont l'habitude d'être vaccinés. Cela dit, celui de 5-6 ans, c'est le rappel qu'il n'a pas eu depuis deux ans, dont il ne se rappelle plus, donc ils ont toujours un peu peur de la piqûre. Mais là, actuellement, avec l'ambiance qu'il y a, avec les tests qu'on leur a fait faire, refaire, refaire... refaire des queues très impressionnantes pour eux, ils sont quand même dans un état de panique. Pour ceux qui ont peur de la piqûre, c'est un peu plus compliqué que ça n'aurait été il y a quinze jours, je pense.

Au delà du vaccin, c'est presque la peur du Covid pour les enfants plus qu'autre chose.

C'est la peur de tout ce qui se passe... En ne comprenant pas pourquoi les parents sont si paniqués? Pourquoi les enseignants sont dans la rue ? Qu'est ce qui se passe ? Ils se disent "On n'arrive pas à nous protéger correctement". Je pense que pour un enfant de 5-6 ans, c'est compliqué. Donc, on leur fait partager nos peurs d'adultes et ça, c'est dommage.

Les enfants, au moment de l'acte de la vaccination, ils ne se voient pas, par exemple, pour éviter les pleurs, qu'un enfant qui pleure puisse faire peur à un autre. Ils peuvent jouer à la fin. Il y a quand même des choses vraiment particulières qui sont mises en place.

Surtout, il ne va pas jouer à la fin. Il va jouer pendant. C'est là qu'on va essayer de faire ce qu'on appelle la distraction. Ce n'est plus le nourrisson, ça ne pleure pas sur la piqûre, ça a peur, ça ne veut pas, mais quand on arrive à les détourner... De toute façon, cette aiguille est toute petite et ça passe tout seul. Je pense que tous les adultes qui ont été vaccinés n'ont pas eu mal quand on a piqué.

Aujourd'hui, quand on est parent, et qu'on se dit "je vais peut être faire vacciner mon enfant", comment est ce qu'on peut le rassurer dans les mots ?

Lui dire que, de toute façon, il va être dans une ambiance qui est la même que dans le cabinet du pédiatre, et qu'on va faire attention à lui. Lui dire "moi, j'ai confiance et je sais que je vais le protéger". Il y a pas de raison qu'il puisse être malade, ça lui évitera aussi d'être contaminé et de ne pas aller à l'école. Donc il va pouvoir à l'école grâce à ça. Et ça, ils en ont besoin d'aller à l'école.

On a parlé de la peur des parents, par exemple, par rapport aux effets secondaires. Un enfant va-t-il avoir mal à cause du vaccin ?

Il va avoir un petit peu mal au bras, mais de toute façon, les doses sont le tiers des doses de l'adulte. C'est déjà différent et en plus, c'est vraiment une douleur qui n'est pas terrible, je pense que l'adulte, il est plus plus stressé par rapport à ça que l'enfant qui a l'habitude.

Vous conseillez donc, sans réserve, aux parents de faire vacciner leurs enfants, quel que soit son état de santé.

Je crois qu'il y a pas de raison d'empêcher de protéger les enfants contre les formes graves du Covid. Par contre, au niveau logistique, c'est un peu compliqué, c'est vrai.