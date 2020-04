Il n'y a pas que le coronavirus : la piqûre de rappel des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc

"Les prises de rendez-vous, appels, passages aux urgences pour des motifs qui ne seraient pas liés au Covid-19, ont considérablement diminués depuis le début de la crise sanitaire" constatent les services des Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (Chamonix et Sallanches), tout comme d'autres établissements en France. Une campagne de sensibilisation est lancée sur les réseaux sociaux et auprès des professionnels de santé, pour une diffusion vers le grand public. Le message est simple : malgré la pandémie de coronavirus, il faut continuer à consulter en cas de besoin.

Une chute de 30 à 35% de notre activité habituelle

Le docteur Adeline Henniche est responsable du service des urgences. Dès le début de la pandémie et du confinement, elle a ressenti la crainte de la population de se rendre à l'hôpital. Les statistiques confirment. "On connait les chiffres, d'une année sur l'autre. Au départ, notre activité a baissé de 50% quasiment. On voulait bien croire que le confinement a balayé les accidents de la vie ou du travail, mais il n'y a pas que ça" explique le docteur Adeline Henniche. La peur s'en est mêlée. Et même si l'effet s'est atténué au fil des jours, il n'en reste pas moins préoccupant : "maintenant, on en est à une baisse de 30 à 35%" de l'activité, estime-t-elle.

Des malades ont attendu trop longtemps avant de consulter

Les sorties en urgence se sont accentuées, et le constat au domicile est parfois sans appel. Parce que certains n'ont pas voulu consulter pour des douleurs abdominales, des appendicites se sont compliquées ; d'autres encore ont attendu trop longtemps avant de signaler des douleurs thoraciques, et les conséquences "auraient pu être évitées. On peut parler aussi des AVC" déplore le docteur Henniche. Elle rappelle donc d'aller consulter en cas de symptômes évocateurs d'une urgence vitale, ou lorsqu'on est bien sûr atteint d'une maladie chronique.

Les hôpitaux sont organisés

Alors c'est l'un des objectifs de cette campagne : faire savoir que dans les hôpitaux, tout est organisé pour maintenir la continuité des soins pour les pathologies hors Covid19. "Il y a un médecin trieur", ou encore "un étage complet pour les patients non-atteints par le coronavirus, avec un personnel soignant spécifique" rappelle Adeline Henniche.

C'est d'ailleurs pour bien mettre les choses au clair que les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc ont réalisé plusieurs vidéos, diffusés sur Facebook, pour présenter cette organisation spécifique qui garantit la sécurité des patients.

Et lorsqu'on parle de "saturation" dans le contexte actuel, il peut s'agir du service réanimation, mais en aucun cas de tous les services. Un exemple : la cardiologie. "Le nombre de lits en cardiologie est maintenu, il y en a à peu près une trentaine, et tous ne sont pas occupés" explique-t-on à l'hôpital. Et tout est organisé pour qu'il n'y ait pas de contacts avec l'unité dédiée au Covid-19, les patients porteurs ou susceptibles de porter le virus suivent un circuit particulier. Idem aux urgences : une filière de prise en charge des urgences dites standard, non liées au virus, a été séparée.