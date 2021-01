Il n'y a plus de rendez-vous disponible pour se faire vacciner en Loire et Haute-Loire

Depuis le 18 janvier, les seniors de plus de 75 ans sont invités à se faire vacciner contre la Covid 19. Pour le moment, il n'y a pas de rupture de stock en Loire et en Haute-Loire, mais il n'est plus possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner.