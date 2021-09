Trois médecins libéraux de l'Indre ne sont pas vaccinés

Se faire vacciner ou ne plus exercer : c'est la règle qui s'applique depuis ce mercredi à tous les soignants. Dans l'Indre, trois médecins libéraux n'ont pas reçu leur première dose. La commune de Chabris subit de plein fouet les conséquences du refus de cette obligation vaccinale.

Trois médecins libéraux indriens n'ont pas reçu leur première dose de vaccin, il ne peuvent donc plus exercer.

Un seul médecin généraliste présent trois jours par semaine pour au moins 2800 habitants. Chabris, dans l'Indre, fait face à une pénurie de soignants depuis peu avant l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale pour les soignants ce mercredi. L'un des médecins généralistes de cette commune du nord de l'Indre refuse de se faire vacciner. Il lui est donc interdit de s'occuper de ses patients. Au niveau du département, deux autres médecins exerçant en libéral partagent cette situation.

La raison officielle de la fin de l'activité de ce jeune médecin de Chabris : un arrêt maladie, depuis le 4 septembre et pour deux mois au moins. Mais selon l'Agence régionale de santé, la mairie et plusieurs habitants, ce sont bien les positions anti-vaccin de ce jeune généraliste installé depuis février 2017 qui le poussent à mettre un terme son activité.

Les 2000 patients du praticien se retrouvent donc aujourd'hui sans médecin traitant. Difficile de se rabattre sur les autres cabinets, car le docteur Carsuzaa, praticien historique de la commune reçoit encore, mais seulement trois jours par semaine. Le docteur Allard, partie en congé-maternité, ne sera pas remplacée avant le 11 octobre.

Pour ne pas subir cette précarité médicale, plusieurs Chabriots veulent donner l'alerte. Le maire de la commune Fabrice Vaury évoque "une pétition" lancée par des habitants. L'édile entend bien placer cette question de la désertification médicale à l'ordre du jour d'une rencontre avec la sous-préfète d'Issoudun. En attendant, les habitants sont encouragés à se rendre au Pôle de santé de Valençay, à 15 kilomètres de là.

"Des artifices pour ne pas être suspendus"

"Il y a un flou artistique sur le statut administratif de ce médecin non-vacciné", admet le Dr. Christian Moreau, secrétaire général du l'Ordre des Médecins dans l'Indre. Le praticien de Chabris étant en arrêt maladie depuis le 4 septembre, impossible pour l'ARS de le suspendre administrativement comme le veut la loi. A fortiori, le Conseil de l'ordre des médecins, non plus. Cette sanction à titre déontologique peut intervenir dans un deuxième temps, après la décision de l'Agence régionale de santé. Le docteur Moreau évoque "des artifices pour ne pas être suspendu", sans remettre en cause le bien-fondé de l'arrêt maladie du médecin de Chabris, rôle qui incombe à l'Assurance maladie.

Le médecin libéral de Chabris en question restait injoignable à cette heure.