"Il n'y a rien à négocier avec les virus" dit le chef du service des maladies infectieuses au CHU de Limoges

A partir de ce samedi, il faudra une bonne raison et une attestation dûment remplie pour sortir après 18h en Haute-Vienne et en Corrèze, où le couvre-feu est avancé, comme dans toute la France. Une décision annoncée par le Premier ministre Jean Castex, face à à la recrudescence de l'épidémie de Covid 19. Une mesure saluée par le Professeur Jean-François Faucher, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Limoges, qui était l'invité de France Bleu Limousin ce vendredi matin.

Avec 125 cas pour 100.000 habitants, la Haute-Vienne est elle aussi confrontée à une hausse des contaminations confirme le Professeur Faucher. "Il faut être extrêmement prudent" dit-il, tout en précisant que l'efficacité du couvre-feu dépendra de la manière dont chacun l'applique. Au regard des régions déjà concernées il précise "les signaux qu'on a reçus sont positifs donc _on peut être optimiste sur l'utilité de ces mesures_." Quant à savoir si elles seront suffisantes, "ce n'est pas encore gagné" ajoute le chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Limoges.

à lire aussi Coronavirus : le couvre-feu à 18h est étendu à toute la France dès ce samedi

Jean-François Faucher insiste sur l'importance de se discipliner pour limiter les interactions sociales. Il rappelle d'ailleurs que ça ne doit pas se limiter au respect du couvre-feu et qu'il faut aussi continuer à appliquer les gestes barrières pour éviter une flambée des nouveaux cas.

Il n'y a rien à négocier avec les virus !

Concernant les mesures annoncées pour les écoles, notamment la limitation du brassage des élèves et la suspension des cours de sport en intérieur, le Professeur Faucher s'en réjouit également. "Plus on prend des mesures pour freiner la transmission, plus on va dans le bon sens, à une période où il y a un fort risque de flambée de l'épidémie, parce que c'est l'hiver et qu'il y a de nouveaux variants."

Vaccination des plus de 75 ans et des personnes à risque

Le gouvernement a également annoncé une nouvelle accélération de la vaccination. Elle sera ouverte dès lundi prochain aux personnes présentant des pathologies à haut risque, susceptible d'aggraver les effets du coronavirus. Ça concerne notamment "les personnes souffrant d'insuffisance rénale sévère, celles ayant eu une transplantation d'organe, les personnes sous traitement pour un cancer ou encore celles atteintes de trisomie 21", a détaillé le ministre de la Santé Olivier Véran. La liste comprend également certaines maladies rares.

En plus des pensionnaires des EHPAD et des personnels soignants, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans, les personnes de plus de 75 qui vivent chez elles peuvent aussi demander à se faire vacciner. "En Haute Vienne, on estime qu'il y a 40.000 personnes de plus de 75 ans" précise le chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Limoges. Face à l'énorme défi logistique que ça représente, un centre municipal de vaccination va être mis en place à Limoges. Les discussions sont actuellement en cours pour afiner le dispositif, en lien avec l'Agence Régionale de Santé, le CHU et la ville de Limoges, ainsi que les représentants des professions de santé.