Il n'y aura bientôt plus qu'une seule pharmacie à Montignac : la mairie et des habitants se mobilisent

Dans quelques semaines, à la mi-novembre, la pharmacie du centre va fermer à Montignac-Lascaux. C'était une rumeur, c'est confirmé selon la direction des pharmacies. Le déménagement est organisé pour rejoindre à deux kilomètres de là l'autre pharmacie de la commune installée dans la zone commerciale à côté du supermarché. Il s'agit de regrouper au même endroit le personnel et les services. La situation est mal vécue par certains habitants et par la mairie de Montignac.

Une pharmacie qui ferme à proximité des cabinets de médecins

"Il y a toujours eux deux pharmacies à Montignac" se rappelle Claudine Lacabanne. Cette Périgourdine habite ici depuis près de 60 ans. Claudine Lacabanne se souvient même des noms des anciens propriétaires. Les propriétaires actuels arrivés en 2019 ont annoncé récemment qu'ils allaient fusionner : "c'est un peu aberrant, les médecins sont dans le centre et quand les gens sortent avec leur ordonnance, ils vont devoir monter à l'autre pharmacie et faire le tour de Montignac".

Claudine Lacabanne est l'une des 450 signataires de la pétition qui s'est retrouvée sur le bureau du maire de Montignac. Laurent Mathieu a un dossier sur les et bientôt la pharmacie de Montignac. Il s'inquiète non seulement pour les habitants de Montignac âgés qui ont du mal à se déplacer mais aussi pour les vacanciers et les visiteurs qui sont nombreux durant l'été.

"60% de la population touchée" selon une étude de la mairie

La mairie a commandé une étude "pharmaco-géo-démographique" pour mesurer l'impact de la fermeture de cette pharmacie. Selon Laurent Mathieu, la fermeture de la pharmacie va toucher "60% de la population de Montignac, dont la moitié sont des personnes âgées". L'étude réalisée en juillet dernier par une pharmacienne consultante estime que si Montignac regroupe environ 2.800 habitants, environ 12.000 personnes du secteur viennent dans les pharmacies de la commune. La consultante précise par ailleurs qu'avec la fermeture de la pharmacie du centre, il n'y aurait plus de pharmacie accessible à pieds ou en transport en commun à Montignac.

Le maire voudrait qu'un nouveau pharmacien puisse s'installer dans le centre-ville mais il faudrait obtenir une dérogation car l'installation des pharmacies est conditionnée au nombre d'habitants. Laurent Mathieu compte envoyer des courriers à la Préfecture de la Dordogne et à l'Agence régionale de santé.

Les pharmaciens expliquent être obligé de regrouper les moyens

La direction commune aux deux pharmacies de Montignac explique ne pas avoir le choix et être obligée de regrouper les moyens. Selon elle, le déménagement s'est imposé après la crise sanitaire liée au coronavirus et une période très difficile vécue pour l'équipe en janvier dernier au moment des vaccins et des tests à l'école. La direction fait face à un manque de personnels. Il y a eu plusieurs départs de salariés et les difficultés pour recruter son nombreuses sans compter des départs à la retraite prévus sur les prochaines années. Elle évoque aussi un problème de locaux qui ne sont plus aux normes pour réaliser les vaccinations et pour assurer les nouvelles missions des pharmacies.

Les pharmaciens assurent qu'ils envisagent de mettre en place un service de livraison de médicaments pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer et que la fusion des deux pharmacies va permettre d'assurer des horaires plus important puisque l'officine de la Vézère sera ouverte de 8h30 à 19 heures.