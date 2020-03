Il n'y aura finalement pas de couvre-feu départemental dans les Alpes-Maritimes

Il n'y aura finalement pas de couvre-feu dans tout le département des Alpes-Maritimes. C'était dans un premier temps le souhait du préfet pour harmoniser les règles, suite à la multiplications des demandes des élus. Un arrêté préfectoral sera pris mais sur un périmètre plus restreint.

Le préfet des Alpes-Maritimes avait annoncé ce samedi l'instauration d'un couvre-feu dans tout le département, entre 22 heures et 5 heures du matin, afin d'harmoniser les règles. Finalement, "la limitation envisagée ne concernera pas l'intégralité du territoire", indique la préfecture ce dimanche.

Des discussions sont en cours pour déterminer le périmètre et la plage horaire de ce couvre-feu. L'arrêté préfectoral devrait concerner le littoral et les villes les plus importantes des Alpes-Maritimes.

Couvre-feu instauré dans six communes des Alpes-Maritimes

A ce jour, six maires maralpins ont pris des arrêtés municipaux pour instaurer un couvre-feu :

Vallauris : de 22 heures à 5 heures du matin ;

Menton : de 21 heures à 5 heures du matin ;

Roquebrune-Cap-Martin : de 21 heures à 5 heures du matin ;

Nice : de 23 heures à 5 heures du matin ;

Cannes : de 22 heures à 5 heures du matin ;

Mougins : de 23 heures à 5 heures du matin, à compter de ce lundi.

Le couvre-feu rend le confinement encore plus strict. Les déplacements rapides pour faire des achats essentiels, pour faire un peu de sport ou pour promener son chien près de son domiciles ne sont plus autorisés. En revanche, cela ne change rien pour celles et ceux qui travaillent, qui sortent de chez eux pour un motif médical ou familial Impérieux. A condition toujours de pouvoir justifier ces déplacements.

Le non-respect du couvre-feu est d'une contravention de classe 4, c'est-à-dire 135 euros d'amende, qui peut être majorée à 375 euros si elle n 'est pas payée immédiatement. Comme le non-respect du confinement. 2.400 procès-verbaux ont été dressés entre mardi midi et samedi soir, dans les Alpes-Maritimes.

