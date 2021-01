"Il n'y aura pas de livraison de doses de vaccin, cette semaine, en Sarthe" selon Emmanuel Franco

De nombreux élus de la Sarthe dénoncent la lenteur de la vaccination. Il y a même des zones entières dans le département sans centre de vaccination. Et selon Emmanuel Franco, le président de l'association des maires, il n'y aura pas de livraison de doses de vaccin, cette semaine, en Sarthe.

Après le manque de masques, le manque de vaccins

Les chiffres de livraison de doses de vaccins sont annoncées chaque semaine aux élus. La semaine dernière, il y a eu 4875 doses en Sarthe qui ont été réparties dans les Ehpad et à l'hôpital du Mans selon Emmanuel Franco, le président de l'association des maires de la Sarthe. Et selon l'élu, cette semaine du 18 au 24 janvier, il n'y aura pas de nouvelles livraisons. "On nous explique cela pour des raisons logistiques ou le fournisseur qui n'arrive pas à suivre".

"En fait, on a l'impression de revivre l'épisode des masques" rajoute Emmanuel Franco, le président de l'association des maires de la Sarthe, "mais aujourd'hui malheureusement, on ne peut pas confectionner des vaccins. Aujourd'hui, les mairies sont prêtes via les CCAS à ouvrir ces centres".

Une dame de 83 ans se faisant vacciner contre le coronavirus à Bourgoin-Jallieu (Isère) lors du 1er jour de la campagne pour les plus de 75 ans, hors Ehpad. © Radio France - Céline Loizeau

Le couvre-feu va affaiblir les territoires ruraux

Pour Emmanuel Franco, sur la gestion de cette crise il aurait fallu aussi aménager le couvre-feu. Sur les taux d'incidence du virus, la Sarthe est à un niveau deux fois moins élevé que la moyenne nationale. "C'est le milieu rural qui va trinquer le plus car dans les petites communes il y a aussi des restaurants mais pas de livreur à domicile".

