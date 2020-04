Il ne faut pas confondre l'allergie aux pollens et coronavirus, alerte un allergologue parisien

Les beaux jours et les températures douces que nous connaissons depuis plusieurs semaines en Ile-de-France sont souvent synonyme d'allergie. Depuis début avril maintenant, le pollen de bouleau sévit selon le Réseau national de surveillance aérobiologique. Beaucoup de Franciliens ont ainsi le nez qui coule, les yeux rouges et une gêne respiratoire, sauf qu'en cette période de coronavirus, certains s'interrogent sur la ressemblance entre les symptômes du covid-19 et de l'allergie. Patrick Ruffin, allergologue à Paris se veut rassurant, ce n'est pas parce que l'on se mouche que l'on a forcément le coronavirus

"Il y a beaucoup plus d'allergiques au pollen que de gens qui ont le coronavirus", explique Patrick Ruffin, qui appelle les Franciliens à ne "pas s'affoler". S'il est vrai que les symptômes se ressemblent, il faut se poser une question essentielle : "Avez-vous une fièvre ? Une allergie ne donne pas la fièvre", affirme l'allergologue. Il recommande par ailleurs aux allergiques de se rincer les cheveux le soir et d'aérer leur logement pendant une dizaine de minute chaque jour, de préférence avant le lever et après le coucher de soleil. Si vos symptômes s'aggravent avec l'allergie et que vous constatez une fièvre, il faut appeler son médecin traitant et ne pas aller directement à l'hôpital.