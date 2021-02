"Il ne faut pas que nos jeunes soient les oubliés de la crise sanitaire" s'inquiètent les médecins de l'Indre

Les enfants et les adolescents ne vont plus assez chez le médecin depuis le début de la pandémie du Covid-19. C'est le "cri d'alarme" que lance le conseil territorial de santé de l'Indre dans un communiqué signé par plusieurs praticiens du départements. "Peu de parents ont conservé l'habitude d'amener systématiquement leur enfant chez le médecin au moins une fois par an", avance le conseil territorial de santé.

Depuis le premier confinement de mars 2020, les médecins généralistes de l'Indre ont vu les patients les plus jeunes disparaître de leurs cabinets. Un phénomène particulièrement visible avant la rentrée scolaire. Plus besoin de faire de certificat médical pour les activités sportives extra-scolaires, à l'arrêt. "Cette période était un prétexte pour faire un point sur la santé des enfants et des adolescents. Notamment pour les mesurer et les peser. Il est indispensable qu'on puisse les voir au moins une fois par an", déplore le docteur Christophe Ruiz, généraliste à Neuvy-Saint-Sépulchre. En cause également, la réduction drastique du nombre de cas de maladies hivernales : rhino-pharyngites, gastro-entérites et de grippes.

Détresse adolescente

"Les risques c'est de méconnaître un trouble psychique, de l'alimentation, l'apparition d'une scoliose ou de passer à côté d'un vaccin. On a de la prévention à faire pour les usages de tabac, pour le sommeil pour l'usage des écrans. Il y a beaucoup de choses qui risquent de ne pas être dépistées", appréhende le docteur Ruiz.

Dans le même temps, le collectif de professionnels de santé alerte également de la hausse importante de signalements auprès de la Maison des Adolescents de l'Indre "témoignant de la souffrance vive de ces jeunes, soumis à des injonctions paradoxales, maintenus à domicile dans un environnement pas toujours serein (...) de quoi déboussoler ces adolescents".