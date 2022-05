"Il ne nous reste aujourd'hui qu'une seule infirmière capable de travailler aux urgences de Chinon"

Depuis ce mercredi matin, aucun patient n'est pris en charge aux urgences de l'hôpital de Chinon. Aucun accouchement non plus à la maternité. "Mon service est malade, mes équipes sont épuisées". C'est un véritable cri d'alarme lancé ce matin sur France Bleu Touraine par Guillem Bouilleau, le responsable du service d'accueil des urgences et du SMUR de Chinon.

"Une situation catastrophique"

Urgences fermées, accouchement impossible jusqu'à nouvel ordre, le centre hospitalier du Chinonais n'a plus les moyens humains pour assurer les soins d'urgence en toute sécurité pour ses patients. "Si vous avez besoin de soins, contactez votre médecin traitant ou le Samu au 15 si c'est urgent", précise Guillem Bouilleau.

Je n'y arrive plus, je mets ma vie et celle des personnes que j'essaye de soigner en danger. Il ne faut plus que je travaille"

"Actuellement, dans mon service, il reste une seule infirmière qui se sent en capacité de travailler. La situation est effectivement catastrophique. Tous les autres se sont effondrés petit à petit comme un château de cartes. Ça a commencé par des pleurs puis un effondrement psychologique et physique de certains aides-soignants puis ça c'est répondu. Les autres se sont autorisés à se dire je n'y arrive plus, je mets ma vie et celle des personnes que j'essaye de soigner en danger. Il ne faut plus que je travaille."

Des soignants épuisés, essorés par les multiples tâches qu'on leur demande de faire

En tant que responsable du service, Guillem Bouilleau les a vu craquer les uns après les autres. " Aux urgences, les aides-soignants qui vous reçoivent font aussi votre enregistrement administratif. Ce sont eux aussi qui peuvent vous emmener, vous brancarder jusqu'à la radiographie. Ce sont ces mêmes personnes qui peuvent aussi faire du bionettoyage du bloc opératoire de la maternité après une césarienne... Toutes ces fonctions multi-tâches qu'on leur demande font qu'un jour ça craque parce qu'on leur demande trop. Et je peux vous dire que mes équipes ont besoin de votre soutien, ils ont le mien plein et entier. C'est pour ça que je suis là et je veux témoigner de l'importance de ces soins de proximité".

Guillem Bouilleau n'est pas là pour dénoncer la direction de l'hôpital mais pointe une dérive nationale. "D'ailleurs, si vous lisez la presse, regardez à Bordeaux, je dis bien Bordeaux où les urgences ferment la nuit car les équipes sont épuisées. Donc oui, c'est national".

Une politique du chiffre, d'économies à tout prix qui conduit visiblement l'hôpital public dans le mur. " Bien sûr ce sont les sous de chacun, mais pour quel résultat ? Au service des urgences de Chinon, nous avons quatre valeurs qui guident notre travail : solidarité, bienveillance, efficacité et intérêt général. Et on essaye de travailler dans ce cadre-là avec les moyens qu'on nous alloue et qui sont contraints.

Combien de temps les urgences resteront fermées ? Je ne sais pas mais ce qui me préoccupe c'est comment vont-elles rouvrir ? Quel sera l'état d'esprit de nos équipes quand elles reviendront ? Et où en serons-nous dans trois mois et dans trois ans ?"