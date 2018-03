Depuis une dizaine de jour, l'un des trois médecins généralistes qui assurait les gardes est en arrêt maladie. Ses deux collègues alertent l'ARS et l'Ordre des Médecins.

Saint-Agrève, France

"Nous ne sommes pas des surhommes." D'une voix calme, le Dr Philippe Gonsolin rappelle l'évidence, dans son bureau de la maison de santé de Saint-Agrève. Il semblerait pourtant que l'Agence régionale de santé (ARS) et l'Ordre des médecins mettent un peu de temps à s'en rendre compte.

Depuis une dizaine de jours, le Dr Gonsolin et son confrère, le Dr Pierre Metzdorff, assurent seuls les gardes des urgences. Le service de SAMU le plus proche se trouve à environ une heure de route, ce sont donc eux qui doivent intervenir quand un habitant a besoin d'une intervention. Avant, le Dr Herbt, 85 ans, travaillait avec eux. Suite à un souci de santé, il a annoncé à ses collègues qu'il cessait les gardes et les consultations, au moins le temps de se remettre.

Personne pour assurer la garde du weekend

"Lundi, j'ai fini à 21h, mardi aussi, dans la nuit de jeudi à vendredi, j'ai été appelé pour une urgence et je suis rentré vers 2h du matin, énumère le Dr Metzdorff. Ce matin, j'étais au cabinet à 8h." Désormais, les deux médecins alternent les gardes un jour sur deux et un weekend sur deux. Pas tenables, disent-ils. Ils ont fixé une date butoir à l'ARS et à l'Ordre des médecins : le 8 avril, ils cesseront de prendre les gardes.

Ils ont déjà essayé, le weekend du 10 et 11 mars. Théoriquement, le Dr Herbt devait assurer la garde, ces deux jours-là. En son absence, il n'y avait donc personne, officiellement. Quand le Dr Gonsolin a reçu un appel pour un malaise cardiaque, il y a répondu, bien sûr. Il a fini par "officialiser" sa garde, un peu plus tard dans la journée.

"A trois, c'est tenable. A deux, non. La solution est simple : il faudrait un nouveau médecin. Mais le problème est que nous n'arrivons pas à attirer ou retenir les candidats. Saint-Agrève manque d'opportunités professionnelles pour les conjoints et le fait que le SAMU soit si loin effraie les jeunes praticiens." - Dr Pierre Metzdorff.

La situation est toutefois symptomatique de la désertion progressive des services publics qui touche Saint-Agrève et ses 4 000 habitants. Le trésor public a fermé, tout comme une classe d'école publique. L'école privée en perdra une à la prochaine rentrée. Les horaires de la Poste, eux, ne cessent de se restreindre.

Le Dr Pierre Metzdorff Copier

L'ARS et l'Ordre des médecins ont fini par réagir... avec mesure. Une réunion sera organisée le 28 mars pour étudier les différentes options.