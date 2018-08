Vierzon, France

Un natif de Vierzon se lance dans une course à pied de 320 kilomètres. Jean-Luc Léger part de Vierzon ce lundi 6 août, à 6 heures et il doit rejoindre Clermont-Ferrand ce samedi 11 août. Ce défi, en six étapes, est destiné à récolter des fonds pour une maladie rare, la mastocytose. Quand il y a trop de globules blancs appelés mastocytes dans les tissus, cela peut provoquer des réactions cutanées comme des rougeurs sur la peau mais aussi des fièvres et des douleurs articulaires.

Chaque jour, Jean-Luc Léger prévoit de faire 50 kilomètres de marche alors il s'est préparé. " Depuis le mois de février, j'accumule les kilomètres, je fais par exemple Bourges-Sancerre pour m'entretenir ", explique le quinquagénaire. Il terminera avec la montée du Puy-de-Dôme et avec lui, il devrait y avoir la petite Enéa, âgée de 12 ans, atteinte de la mastocytose. " Si elle est en forme, elle montera les Muletiers, les 1.8 km, sinon, suivant son état de santé ce jour-là, elle sera dans la jeolette, un fauteuil de randonnée ", poursuit-il.

Une maladie très invalidante

C'est pour elle que Jean-Luc Léger veut récolter des fonds, pour faire avancer la recherche car c'est une maladie très invalidante. " Cela crée des troubles neurologiques, de la fatigue et en plus, elle doit subir de la chimiothérapie. Aujourd'hui, elle est sur des soins de confort car il n'existe aucun traitement pour guérir de cette maladie ", regrette-t-il. Cela a évidemment des conséquences sur le parcours scolaire d'Enéa car parfois, elle n'est pas en état de se déplacer à l'école.

Des réunions d'information sur la mastocytose sont d'ailleurs prévues tout le long du parcours. La première a lieu ce lundi 6 août, à Mareuil-sur-Arnon, à la salle de la mairie, de 18 heures à 20 heures.