Un Mosellan remporte le concours Lépine avec un boitier connectant les défibrillateurs aux urgences

Le concours Lépine, qui récompense les meilleures inventions, a décerné dimanche sa plus prestigieuse distinction à un accessoire de défibrillateurs connecté, qui se déclenche automatiquement lors d'un appel aux services d'urgence pour une crise cardiaque. Le boitier connecté "Géocoeur" a été imaginé par un Mosellan, Frédéric Leybold. Il s'est imposé parmi 358 inventions en compétition pour cette 121e édition du concours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Concrètement, lorsque les services de secours reçoivent un signalement d'arrêt cardiaque, le serveur localise les boitiers connectés les plus proches, qui se mettent alors à clignoter pour attirer l'attention des passants. Grâce à un QR code, les badauds peuvent alors localiser la victime et lui apporter de l'aide plus rapidement que les pompiers ou le Samu.

Un objet connecté pour le bien de tous

Frédéric Leybold, infirmier de métier et président de l'association des premiers répondants, a déjà lancé en octobre 2018 en Moselleune application mobile qui permet de mettre en relation les victimes d'arrêt cardiaque et des secouristes situés à proximité.

La directrice du concours, Barbara Dorey, salue une invention "très importante sur le plan humaniste, un objet connecté pour le bien de tous, "la réponse au besoin ultime en cas de problème cardiaque". Le deuxième prix le plus important, le Grand Prix, a été décerné à un duo d'inventeurs - Marie Christine Ibatto et Denis Flota - pour leur "fouclette", un mini-piano de cuisine transportable qui peut servir à la fois de réchaud, plancha, toaster, appareil à grillade ou à fondue.

à lire aussi Concours Lépine 2022 : plusieurs Franciliens récompensés pour leurs inventions

Cette année, les membres du jury ont aussi été sensibles aux problématiques liées à l'environnement. Parmi les cinq plus prestigieux prix du concours, deux ont été remis à des innovations tournées vers la construction verte : un revêtement végétal qui permet de filtrer les gaz à effet de serre de l'intérieur de l'entreprise et des briques de construction légères en cellulose rigide entièrement recyclables.