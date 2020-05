"Il va falloir apprendre à vivre avec le coronavirus", selon un médecin de Neufchâtel-en-Bray

Le docteur Jacques Frichet, président de la Communauté professionnelle territoriale de santé de Bray et Bresle, constate lui aussi une baisse du nombre de contaminations par le coronavirus. Mais il reste beaucoup d'inconnues et le médecin généraliste n'exclut pas un redémarrage de l'épidémie.

Le docteur Jacques Frichet estime que le coronavirus pourrait rester durablement et réapparaître sous forme de "vaguelettes" (illustration).

Faut-il redouter une "seconde vague" dans l'épidémie de coronavirus ? "Ce qu'on a appris de cette épidémie, c'est qu'il y a des tas de choses qu'on ne connaissait pas avec une évolution particulière et oui, on peut craindre une deuxième crise", estime le docteur Jacques Frichet, président de la Communauté professionnelle territoriale de santé de Bray et Bresle.

"Vaguelettes"

Ce médecin généraliste fait partie de ceux qui ont lancé, à la fin du mois de mars, un centre de consultation à Neufchâtel-en-Bray pour recevoir des patients potentiellement contaminés par le Covid-19. S'il constate, lui aussi, une baisse continue du nombre de contaminations, il estime que le coronavirus mettra du temps à disparaître. S'il disparaît un jour.

"Je pense de façon beaucoup plus certaine qu'il va falloir apprendre à vivre de façon durable avec ces pathologies. Il n'y aura peut-être pas une grande vague, mais des 'vaguelettes' continuelles oui, c'est certain", poursuit le médecin, invité ce mardi sur France Bleu Normandie.

Malgré son sentiment sur l'évolution de l'épidémie, Jacques Frichet estime, de son point de vue de médecin, qu'il était temps de lever le confinement : "On était coincés entre le fait de juguler cette épidémie et le fait que certains patients retardaient leur consultation pour des pathologies chroniques. Des soins ont été reportés, les vaccins n'ont pas été faits, etc. Depuis le déconfinement, l'activité est bien repartie."