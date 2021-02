Le préfet n'envisage pas pour l'instant d'assouplir les mesures sanitaires dans les Pyrénées-Atlantiques

"On a une série de bonnes nouvelles", explique le préfet Eric Spitz, "les données épidémiologiques et hospitalières sont plutôt bonnes et le virus circule moins activement qu'ailleurs". Les Pyrénées-Atlantiques ont un taux d'incidence très bas, c'est-à-dire de 58 pour 100.000 habitants. Seulement huit personnes sont hospitalisées en réanimation (dont cinq à Pau) et il n'y a plus qu'un seul EHPAD avec un cluster. Pour autant, il faut rester vigilant selon le représentant de l'Etat car le variant anglais est présent chez nous, il représente 16 % des cas.

Eric Spitz envisage toutefois de proposer un allègement des mesures au gouvernement si la situation s’améliore dans les semaines qui viennent. "A ce moment-là, une levée progressive des restrictions sera envisagée, on devrait commencer par les domaines de la culture et le sport", précise t-il. Mais toute évolution de la situation va dépendre aussi de l'avancée de la campagne de vaccination qui, d'ici avril, devrait être multipliée par cinq. Pour l'instant, 50.000 personnes sur 700.000 habitants sont vaccinés, a expliqué le préfet.

Ce jeudi soir, le Premier ministre doit prendre la parole et annoncer un certain nombre de mesures concernant 14 départements où la situation est alarmante.