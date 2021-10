Il y a 20 ans, Claudie Haigneré devenait la première Européenne à rejoindre la Station Spatiale Internationale

Le 21 octobre 2001, Claudie Haigneré décollait du Kazakhstan vers la Station Spatiale Internationale, où se trouve actuellement Thomas Pesquet, devenant la première Française, et même la première Européenne à y séjourner. Cinq ans après avoir été la première femme française dans l’espace.

Il y a 20 ans jour pour jour, le dimanche 21 octobre 2001, le véhicule russe Soyouz décollait avec succès, à 10h59, heure de Paris du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, emportant à son bord Claudie Haigneré, ingénieur de bord n° 1. Cinq ans après avoir été la première femme française à avoir séjourné dans l’espace à bord de la station Mir, elle devient la première Européenne à pénétrer dans la Station Spatiale Internationale, dont le Français Thomas Pesquet est l'actuel commandant.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Après un voyage de deux jours, le mardi 23 octobre, le véhicule Soyouz atteint la Station Spatiale Internationale. Après ouverture de l’écoutille reliant le vaisseau russe à la Station spatiale (à 12h16 GMT), l’astronaute française de l’ESA pénètre dans la station orbitale.

La navette spatiale Soyuz s'approche de la Station Spatiale Internationale le 23 octobre 2001, à bord, se trouve la Française Claudie Haigneré. © AFP - NASA

L’équipage d’Andromède, mission lancée à l’initiative du ministère français de la recherche et conduite par le CNES (Centre national d'études spatiales), doit notamment remplacer la capsule Soyouz de secours de l'ISS et mener un certain nombre d'expériences scientifiques dans les domaines de l’observation de la Terre, de l’étude de l’ionosphère, des sciences de la vie ainsi que des sciences de la matière. La mission a duré 10 jours.

Claudie Haigneré en conférence de presse en Russie à l'été 2001 pour expliquer les objectifs de la mission Andromède à bord de l'ISS. © AFP - Alexander Nemenov

Le 23 avril dernier, réagissant à l’annonce du départ de Thomas Pesquet pour l’ISS, Claudie Haigneré revenait dans le JT de France 2 sur cette expérience incroyable : "C’est une émotion individuelle bien sûr, mais aussi une émotion collective, tout le monde est fasciné, il y a de la magie, et il y a de la fierté, de quelque chose d'aussi excellent, avec la complicité de cet équipage fantastique, cette technique magnifique, et bientôt l’arrivée à la station spatiale internationale (...) c’est vraiment une aventure extraordinaire."