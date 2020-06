Il y a 20 ans, la première greffe d'un cœur artificiel permanent en France

Le 5 juin 2000, un cœur artificiel complètement autonome a été implanté pour la première fois en France. La nouveauté dans ce type d'intervention est une avancée technologique qui donne désormais plus d'autonomie au patient.

Il y a 20 ans, l'équipe du Pr Iradj Gandjbakhch du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris a greffé un ventricule artificiel à un patient de 70 ans atteint d'insuffisance cardiaque grave. Même si cette opération est complexe et très sophistiquée en termes de technologie, elle ne constitue en rien une première.

Vers plus d'autonomie

La nouveauté réside dans le fait que les batteries qui font fonctionner ce "ventricule artificiel d'assistance" sont implantées directement dans l'abdomen du patient, et non plus à l'extérieur. Cette innovation signe le fin des fils électriques qui reliaient d'ordinaire les coeurs artificiels des malades à des batteries externes.

La recharge quotidienne des batteries via un boitier positionné à la ceinture se fait désormais à travers la peau, par induction magnétique. La personne malade gagne ainsi en autonomie et ne vit plus entravée par une mallette qu'elle doit porter en permanence. Autre avantage de cette technique, elle réduit les risques d'infection, première cause d'échec des expériences de solutions alternatives à la greffe.

Le seul obstacle notable est la durée de vie des batteries : seulement deux ans. Au bout de ces deux années, le patient doit se faire réopérer pour les changer.

Un projet international

Le ventricule artificiel utilisé lors de l'opération a été mis au point par un chirurgien américain et fabriqué par la société américaine Arrow International. La transplantation de cet appareil ­a été ensuite réalisée dans le cadre d'un essai impliquant l'Allemagne, l'Autriche et la France. Du fait des lenteurs des procédures administratives, cette greffe ne sera tentée aux Etats-Unis un an plus tard.

Avant cette intervention française, trois patients avaient déjà subi le même traitement en Allemagne dans le service du Pr Reinert Korfer, à Bad Oeynhausen.

Et après ?

Avec cette opération, on reste loin de la réalisation d'un véritable cœur artificiel. Ces dernières années, la recherche médicale a fait de nombreux progrès dans la conception de prothèses cardiaques autonomes se rapprochant le plus possible du fonctionnement d'un coeur naturel.

De nombreux essais ont été réalisés en France, notamment avec le cœur artificiel développé par l'entreprise CARMAT. Malheureusement, les succès ne sont pas au rendez-vous.

Le projet d'un cœur artificiel totalement autonome reste toujours d'actualité et de nombreux essais cliniques ont lieu à travers le monde.