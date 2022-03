Janvier 2002, l’hôpital public et la clinique Synergia, rassemblement des deux cliniques de Carpentras, étaient réunis dans un même bâtiment sur quatre hectares à l’entrée de la ville . La solution à l’époque pour conserver la totalité d’une offre de soins alors en difficulté pour se maintenir.

Il y a 20 ans ouvrait le Pôle Santé à Carpentras,alliance inédite entre l'hôpital public et le secteur privé

Au début des années 2000, la coopération entre établissements se développe depuis avec les objectifs des politiques de planification sanitaire qui seront renforcées par la loi Hôpital Patients, Santé, Territoires de juillet 2009 et la mise en œuvre des Agences Régionales de Santé.

La création du Pôle Santé allait sauver un maillage d’établissements de soins pressés par la tutelle de trouver des solutions pour pérenniser leurs activités : « Lorsque cela s’est créé il y avait un danger de voir disparaître des services de santé sur la ville de Carpentras , explique Alain de Haro, le directeur de l’hôpital, qui comportait deux cliniques, il y avait un hôpital, deux maternités, une publique et une privée, et trois blocs opératoires. L’idée de l’époque c’était pour une même population de pouvoir garder une offre de santé compétente et travailler ensemble ».

A Carpentras la répartition des secteurs a d’emblée était organisée non concurrentielle : Urgences, Maternité, Médecine Polyvalente et gériatrie pour le public, chirurgie sauf gynécologique et obstétricale pour le privé.

Un Pôle Santé qui a étoffé son activité et va étendre la capacité d’accueil de ses urgences

Aujourd’hui le pôle santé ce sont cinq entités rassemblées sur le même site : le centre hospitalier, l’ATIR (Association Traitement Insuffisance Rénale), la Clinique Synergia Ventoux, l’antenne psychiatrique du centre hospitalier de Montfavet, et l’ Ugecam ( avec le Centre de Soins de Suite et de Réadaptation Le Mylord ) .

Le Pôle Santé a connu une extension en 2013 avec la construction d’un nouveau bâtiment de 13 000 m2, comprenant les nouvelles entités (l’UGECAM, l’ATIR et l’antenne psychiatrique). Il comprend également une unité médico-judiciaire pour les victimes installée en 2009.

A l’ouverture d’une maison médicale de garde le week-end au sein de l’hôpital en 2020 s'ajoute le projet sur le site d’étendre les services d'urgences. A l’origine les Urgences ici étaient prévues pour accueillir 15 000 patients par an. Aujourd’hui ce chiffre a doublé. La surface des locaux va passer à 1 800 m2 pour un chantier d’un montant de 8,7 millions d’euros mené dans les deux ans à venir.

Le pôle santé de Carpentras c'est au total un millier d’agents, environ 350 pour la clinique et les différentes structures privées, et 650 pour l'hôpital public dont une centaine d'agents impliqués dans les unités de soins psychiatrique.