"Il y a des efforts à faire sur la prévention de l'AVC en milieu rural"

Pauillac, France

Philippe Meynard, l'un des acteurs majeurs de la prévention de l'AVC en Gironde a fait étape à France Bleu Gironde ce jeudi avant de poursuivre sa route pour informer au plus près les gens sur les marchés de Gironde avec son association AVC tous concernés . Pour l'ancien maire de Barsac, victime d'un AVC en 2014, il est essentiel que les personnes qui sont dans les petites communes rurales déjà victimes de déserts médicaux et de manque de prise en charge, soient informées sur l'AVC pour éviter le triste bilan annuel : il y a 4300 AVC en Gironde, et 430 décès liés à cet accident vasculaire cérébral.