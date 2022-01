L'Agence France Presse publiait le 5 janvier 2020 sa première dépêche sur le Covid-19. Depuis, le monde traverse une crise économique et sanitaire sans précédent, au cours de laquelle plus de cinq millions et demi de personnes ont perdu la vie, dont 6 368 dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Il y a deux ans jour pour jour, on entendait parler pour la première fois du Covid-19

Les services de réanimation du Nord et du Pas-de-Calais ont été particulièrement submergés par la vague du variant anglais (illustration)

Le 5 janvier 2020, l'Agence France Presse mentionnait pour la première fois une pneumonie d'origine inconnue en Chine, dans la ville de Wuhan. 59 personnes étaient malades et les autorités du pays se voulaient rassurantes. Deux ans plus tard, la France enregistre plus de 300 000 cas par jour. Près de 900 000 personnes ont été contaminées dans les Hauts-de-France depuis le début de la pandémie, soit un habitant sur sept.

Faire face à l'inconnu

Les premiers cas de Covid-19 dans le Nord ont été enregistrés début mars 2020. Des patients atteints de troubles respiratoires importants se sont présentés aux urgences des hôpitaux. "C'était une dame âgée, en sueur, elle cherchait son souffle", se remémore Thibault, aide-soignant aux urgences du CHR de Lille. C'était mon premier patient Covid et quand on l'a vu arrivé on s'est dit, ça y est, ça commence".

Face à l'ampleur de la crise, les hôpitaux ont rapidement eu recours aux plans blancs. Des services Covid ont vu le jour pour accueillir les malades. Vague après vague, une chose a marqué Mathieu Collard, membre du Syndicat CGT Santé CHR de Lille, c'est "l'incroyable adaptabilité des soignants. Nous étions face à un scénario de science-fiction et sans cette capacité d'adaptation du corps médical, on n'aurait pas réussi", souligne-t-il.

Les soignants, "de héros à ennemi public numéro un"

Lors des premiers confinements, nombreux sont les Français qui applaudissaient les soignants à 20h aux fenêtres. Des premiers mois de pandémie marqués aussi par les élans de générosité, les cadeaux, les repas et les protections confectionnées par des artisans et des particuliers pour les personnels hospitaliers. "Les soignants étaient des héros" se souvient le docteur Patrick Goldstein, directeur du service d'urgence et du Samu du CHR de Lille et directeur médical de crise de l'agence régionale de Santé.

"Puis est arrivée la troisième vague. Les gens se sont résignés", poursuit-il. Et aujourd'hui, nous sommes devenues les ennemis publics numéros un", regrette le médecin, les soignants se font insulter voir même agresser. Des patients dans la même situation qu'au premier confinement, pris en charge par les mêmes soignants qu'au début de la crise. Les mêmes, avec les mêmes valeurs et la même mission".

Les services de réanimation du Nord et du Pas-de-Calais ont été le plus sollicité lors de la vague du variant anglais à l'hiver et au printemps 2021, avec un pic à 498 patients en soins critiques dans les deux départements le 8 avril.

Dunkerque avait alors expérimenté un confinement le week-end pendant un mois, en février et mars dernier. Le taux d'incidence dans le Dunkerquois était monté à plus de 1 000 à cette époque. Aujourd'hui, il est de 1 340 dans le Nord, 911 dans le Pas-de-Calais, sans pour autant déclencher un confinement. La couverture vaccinale le permet, pour les autorités.