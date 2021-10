Le Mois sans tabac revient dans toute la France en novembre et à l'ouverture de cette opération, on compte 4.000 fumeurs inscrits en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Un chiffre assez faible qui dit bien la difficulté d'arrêter. À Marseille, les fumeurs invoquent un contexte difficile.

"Il y a plus de stress, donc on va fumer plus" disent ces Marseillais à l'ouverture du Mois sans tabac

La Mois sans tabac fait son retour en novembre, et avec lui les bonnes résolutions de fin d'année pour les fumeurs. Dans toute la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ils sont seulement 4.000 fumeurs à s'être inscrits à l'opération pour l'instant. Ce n'est pas le bon moment, disent bon nombre de fumeurs interrogés dans les rues de Marseille.

Un stress "social" qui pousse à davantage fumer

Augmentation des prix de l'énergie et des produits de première nécessité, crise économique et sanitaire, campagne électorale tendue : les raisons sont nombreuses de se sentir stressé en cette fin d'année. Et c'est l'argument numéro un qu'avance une majorité de fumeurs marseillais pour ne pas arrêter la cigarette : "j'ai pris une enveloppe du Mois sans tabac, mais je ne l'ai pas ouverte, admet Zina, 19 ans de clope. Il y a plus de stress, donc on va fumer plus !" "C'est le stress qui me fait fumer, par rapport au travail, au loyer, aux charges que j'ai chaque mois, énumère Adel, sans emploi.

Paradoxalement, le prix du paquet de cigarettes, autour de 10 euros actuellement, ne constitue pas un frein. "Tout augmente, mais je n'arrêterai pas de fumer pour autant, explique Jocelyne. C'est un échappatoire." D'autres vont plus loin en parlant de la "seule liberté qui nous reste."

Il existe bien quelques courageux à vouloir relever le défi du Mois sans tabac, comme Kader : "d'abord pour ma santé, parce que je fume depuis quarante ans, et pour faire des économies. Plus on est nombreux, plus on est motivé ! Ce serait un miracle que tous les fumeurs arrêtent avec la campagne." Le tabac est responsable de 75.000 morts par an en France, près de 7.000 décès en 2015 pour la seule région PACA selon les chiffres de Santé Publique France.