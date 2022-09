Il y a suffisamment de médecins généralistes dans la Somme, mais on manque de spécialistes

Le congrès des maires ruraux de France s'ouvre ce vendredi en Dordogne. France Bleu vous révèle en exclusivité les résultats de leur dernière étude sur la santé en milieu rural. Dans la Somme, il y a suffisamment de médecins généralistes mais on manque de spécialistes.

Le congrès des maires ruraux de France (AMRF) s'ouvre ce vendredi en Dordogne. France Bleu vous révèle en exclusivité les résultats de leur dernière étude sur la santé en milieu rural, menée sur les chiffres établis au 1er janvier 2021 et publiés en mars 2022. L'association a recensé généralistes et spécialistes, département par département, pour établir une carte du manque de médecins. Un chiffre à retenir : 6 millions de Français vivent à plus d'une demie heure d'un service d'urgence.

"Une série d’études commanditées par l’AMRF en 2020 et 2021 a montré qu’entre l’aggravation des écarts d’espérance de vie, la moindre consommation de soins hospitaliers, le vieillissement des professionnels de santé ou encore la baisse de la densité médicale, les territoires ruraux apparaissent comme les plus touchés" détaille l'association, qui souhaite "mieux porter des solutions pour l’établissement d’une égalité territoriale d’accès aux soins".

Suffisamment de généralistes, mais tout dépend de l'endroit où vous vivez

Selon cette étude, la Somme compte 536 médecins généralistes. Si vous habitez Amiens, Rue, Saint Valery-sur-Somme, Villers-Bretonneux, Corbie, Moreuil ou Poix de Picardie, vous ne devriez pas avoir trop de mal à obtenir un rendez-vous car le nombre de généralistes y est supérieur à la moyenne. Moyenne fixée à 0,83 médecin pour 1000 habitants, alors qu'il en faudrait 1 pour 1000 pour garantir l'accès aux soins, indique l'association des maires ruraux.

Ailleurs dans la Somme, c'est plus compliqué. Flixecourt est presque à la moyenne, alors qu'à Ham et Péronne il manque au moins 6 médecins. Roye, Montdidier et Oisemont sont aussi en déficit.

Un manque de spécialistes

L'étude s'intéresse également au manque de spécialistes. En ce qui concerne les anesthésistes et les gastroentérologues, la Somme est au dessus de la moyenne. Il y a l'étude suffisamment d'ophtalmologues, mais le département manque de radiologues, de pédiatres, de psychiatres, d'ORL, de gynécologues et de dermatologues.